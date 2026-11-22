L'AMF mobilise les maires avec des rubans noirs pour dénoncer la réduction des transferts de l'État. Cette mesure de 7 milliards d'euros menace directement les services publics locaux et les finances des communes.

L'Association des maires de France a lancé une vaste opération de contestation visuelle à travers le territoire national en raison de la loi de finances pour 2027. Cette mobilisation se caractérise par l'apposition de rubans noirs sur les panneaux signalant l'entrée des communes, visant à alerter l'opinion publique sur la précarisation financière des collectivités locales. Des villages comme Sévigny dans l'Orne et Aubigny-sur-Nère dans le Cher ont rejoint ce mouvement national initié par l'AMF pour protester contre les nouvelles mesures budgétaires.

Mécanisme de la réduction budgétaire des communes

Le gouvernement prévoit de réduire encore davantage les moyens financiers alloués aux collectivités par rapport aux années précédentes. L'AMF chiffre cette pression budgétaire à un minimum de 7 milliards d'euros que les communes et les intercommunalités devront absorber. Cette somme s'ajoute à des obligations déjà lourdes imposées aux élus locaux, notamment le versement d'un fonds de solidarité et le prélèvement d'un pourcentage sur les recettes de fonctionnement des communes. Ces mesures visent officiellement à corriger les déséquilibres des comptes publics mais sont perçues comme une dilapidation des budgets locaux.

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Impact financier direct et baisse du FCTVA

Une des mesures les plus concrètes et lourdes de conséquences concerne le Fonds de compensation pour la TVA. Ce dispositif, qui permet normalement à l'État de rembourser une partie de la TVA supportée par les collectivités sur leurs dépenses, va subir une forte réduction. Le taux de compensation passera de 16,404 % à 11,404 % pour les dépenses ordinaires. Cette baisse immédiate réduit directement la capacité de trésorerie des communes pour financer leurs projets et leurs charges courantes, aggravant leur situation financière globale.

Position des élus et colère des maires

Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin-de-Médoc, a exprimé avec force le mécontentement des élus locaux. Il a déclaré que ces prélèvements étatiques représentent une pression insupportable qui pèse sur les services de proximité. De son côté, Marc Petit, maire d'Epinay-sur-Seine, a estimé que cette mauvaise gestion met en péril les bénéfices sociaux du pays. Il a souligné que l'État n'a plus de comptes publics à l'équilibre depuis 1974, rendant ces nouvelles mesures injustifiées et destructrices pour l'ensemble des collectivités territoriales.

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Augmentation des charges et menace sur les services publics

Outre la baisse du remboursement de la TVA, les collectivités locales doivent faire face à une augmentation des coûts de fonctionnement. La contribution patronale à la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, va augmenter de 3 points. Cette hausse concerne directement le financement des retraites des fonctionnaires territoriaux. Laurence Rénier, maire d'Aubigny-sur-Nère et présidente de l'Association des maires du Cher, a affirmé que cette situation entraînera inévitablement moins de services, moins d'aides et moins d'investissements dans les territoires.

Contexte historique et solidarité des élus

L'AMF rappelle que les communes ont déjà supporté près de 4 milliards d'euros d'annulations de crédits en 2026, ainsi que des mesures similaires en 2025. Selon l'association, il ne peut être reproché aux collectivités de ne pas vouloir participer davantage à l'effort de redressement des comptes publics. Des réunions ont été organisées pour sonner l'alerte, comme celle de 350 élus d'Indre-et-Loire réunis pour dénoncer cet état de fait. Cette mobilisation témoigne d'une solidarité croissante entre les maires qui refusent d'assumer seuls les conséquences des déficits nationaux.