Résultat attendu mercredi pour l'élection du président de l'AMF. David Lisnard affronte Philippe Laurent dans une course influencée par les enjeux de la présidentielle 2027.

Le résultat de l'élection pour la présidence de l'Association des maires de France sera dévoilé ce mercredi vers 14 heures. Ce scrutin, qui s'est déroulé à partir du lundi, oppose le maire sortant de Cannes, David Lisnard, à Philippe Laurent, le maire centriste de Sceaux. Les deux hommes se retrouvent dans une rivalité directe, similaire à celle observée lors du premier tour de l'élection en 2021. Cette consultation électorale revêt une importance capitale car elle sert de terrain d'expression politique majeur pour les candidats à la prochaine présidentielle.

Le vote de l'AMF et les enjeux de la présidentielle

David Lisnard cherche à conserver sa tête à l'Association des maires de France pour consolider sa visibilité en vue de l'élection présidentielle de 2027. Il tente de gagner un troisième mandat à la tête de cette institution influente, espérant utiliser cette position comme un tremplin pour jouer un rôle central sur la scène nationale. Le maire de Cannes se positionne actuellement comme un acteur majeur dans les intentions de vote, devançant largement Bruno Retailleau de Les Républicains et Gabriel Attal du parti macroniste. Selon un sondage publié récemment, il dépasse la barre symbolique des dix pour cent, tout en rivalisant avec Édouard Philippe, qui reste le favori identifié au sein du bloc central.

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Les dynamiques du scrutin et la participation

Philippe Laurent, pur produit de l'AMF avec vingt-cinq ans de présence au sein de l'institution, connaît parfaitement ses rouages internes. Il avait obtenu quarante pour cent des voix en 2021, opposé à un adversaire adoubé par le précédent président, François Baroin. La reconduction sans encombre de David Lisnard en 2023 avait laissé penser à un boulevard vers un nouveau mandat, mais sa candidature présidentielle lancée au printemps a créé des frictions. L'adhésion à l'élection repose sur un cercle restreint : seuls deux mille des plus de trente-quatre mille maires sont effectivement encartés. Néanmoins, les sources indiquent une participation forte pour cette élection cruciale.

L'opposition du PS et les tensions politiques

Malgré un accord de gouvernance transpartisan initialement signé, le Parti Socialiste a annoncé il y a deux semaines qu'il ne soutiendrait pas David Lisnard. Le parti lui reproche de se tourner vers le populisme et d'encourager une union des droites avec l'extrême droite. Ces tensions ont été exacerbées par des propos du maire de Cannes lors d'un débat télévisé il y a un mois. En répondant " je m'en fous " à une question sur la répression des Algériens le 17 octobre 1961, il a provoqué un véritable point de bascule, selon l'entourage de Philippe Laurent. Lisnard a par la suite justifié sa position en refusant toute instrumentalisation de ce drame historique pour justifier les violences du 17 octobre lors des manifestations pour le pouvoir d'achat.

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Les positions d'Édouard Philippe et de Bruno Retailleau

À droite, Bruno Retailleau n'a pas formulé de consigne de vote explicite auprès des maires de Les Républicains. En revanche, Édouard Philippe a confirmé mardi avoir voté pour David Lisnard, le qualifiant de " bon président des maires ". Cependant, il a simultanément critiqué son rival sur LCI, affirmant que sa droite est " étanche " avec l'extrême droite, contrairement à celle de Lisnard qu'il juge " poreuse ". Édouard Philippe a proposé un débat pour éclaircir les points de désaccord entre eux, soulignant l'incompatibilité perçue entre les ambitions élyséennes de Lisnard et la neutralité requise par la présidence de l'AMF.

Les garanties données et la suite du processus

Face aux critiques, Philippe Laurent a assuré devant les maires qu'il serait un président à cent pour cent dévoué à l'institution, se situant au-dessus des enjeux électoraux de l'année prochaine. En réponse, David Lisnard a promis de se mettre " en déport " pendant la campagne présidentielle s'il est reconduit, confiant la gestion quotidienne à une direction collégiale. Il a également garanti qu'en cas d'élection à l'Élysée, il continuerait à défendre les intérêts des mairies. Ce contexte politique complexe détermine les dernières heures de cette campagne électorale interne, avant le verdict officiel attendu en milieu de journée.