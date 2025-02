Âmes vertes: L'art face à l'anthropocène

L'exposition 'Âmes vertes - Quand l'art affronte l'anthropocène', présentée à La Friche jusqu'au 1er juin, explore les liens entre l'art et la nature, face aux enjeux écologiques de notre époque.

Un orchestre composé d'humains coiffés de masques d'animaux en feutre, sifflant et chantant des sons et mélodies d'espèces menacées ou disparues. Une scène étrange, parfois effrayante, parfois amusante, mais qui attire l'attention. Cette Symphonie pour une Vie Sauvage Absente, réalisée par les artistes Lucy et Jorge Orta, fait partie des projets éco-responsables de leur studio parisien.

Cette installation, à la fois visuelle et sonore, est l'une des œuvres marquantes de l'exposition Âmes vertes - Quand l'art affronte l'anthropocène, présentée en partenariat avec la Fondation groupe EDF à La Friche jusqu'au 1er juin.Cette proposition est une réponse optimiste de 22 artistes et 5 architectes face à l'éco-anxiété et à la « déprime verte » de notre époque anthropocène, période où les activités humaines engendrent des changements environnementaux majeurs qui impactent les écosystèmes. L'exposition souhaite réveiller nos « âmes vertes » sans tomber dans le militantisme, en misant plutôt sur la résilience et les solutions. En effet, les artistes et architectes exposés ne se contentent pas de figurer et d'esthétiser la nature, ils travaillent directement avec elle. Prenons l'exemple de l'installation artistique et scientifique autour du corail rouge de Jérémy Gobé, qui propose des prototypes écoconçus capables de protéger les récifs coralliens. Il y a également le mobilier entièrement naturel de Tiphaine Calmettes avec ses lampes structurales à la cire d'abeilles et ses chaises minimales en bois. Sans oublier Fungi, la série de peintures sur bois de l'artiste russe Taisia Korotkova qui a choisi de représenter de manière esthétique une nature que l'on n'a pas l'habitude d'admirer: les champignons aux vertus assainissantes et dépolluantes. Un beau contre-pied pour une artiste habituée du monde technologique dans ses œuvres. Cette exposition artistique, ludique et pédagogique, ouvre des perspectives et permet de voir le monde et l'avenir avec un regard différent, celui d'une possibilité encore existante de vivre en harmonie avec la nature en puisant notamment dans son ingéniosité.





