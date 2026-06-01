As the 2026 FIFA World Cup in the United States approaches, many Americans are facing economic challenges and high gas prices, making it difficult for them to fully embrace the tournament. The high cost of living, particularly in Miami, has led to concerns about finishing the month and making ends meet. Additionally, the ongoing war in the Middle East has affected the prices of essential goods like fuel and food.

La Coupe du monde de football débute dans seulement 10 jours. Cependant, les Américains ne semblent pas encore avoir la tête à cette compétition et ses festivités.

En plus de leur culture footballistique modeste, ils sont également confrontés à un contexte morose de hausse des prix, notamment ceux de l'essence. L'Amérique de Donald Trump se prépare à accueillir la Coupe du monde de football dans 10 jours, mais certains Américains vivant à Miami que nous interrogeons... découvrent seulement maintenant que des matchs auront lieu dans la capitale floridienne. Pour le moment, cette Coupe du monde est discrète, invisible même quand on débarque à l’aéroport.

Pas le moindren’est vendu là-bas. Ce n’est pas beaucoup mieux en ville hormis autour du site de la future 'Fan Zone', où tout est en train d’être installé. Ailleurs, ce Mondial n’est présent ni dans les rues, ni dans les conversations. Comme pour les Français, le sujet de préoccupation numéro 1, c’est de finir les fins de mois.

Les Américains aussi subissent les conséquences de la guerre au Moyen-Orient comme on peut se rendre compte dans une station-service.

'Avant un plein d’essence, c’était 40 dollars. Là, on est déjà au-delà. C’est autour de 60-65 dollars maintenant', indique un automobiliste.

'Je n’avais jamais vu ça de ma vie. Ce n’est vraiment pas un plaisir. Je voudrais acheter des vêtements, mais je ne peux pas. Alors j’essaie de trouver des produits moins chers.

Je réfléchis aussi à prendre un logement plus petit. Je n’y connais rien au foot, mais on ne devrait pas célébrer quoi que ce soit en ce moment', appuie-t-elle. L’essence coûte plus cher, la nourriture aussi... Les œufs, le lait, la viande, notamment.

'On mange moins', indique un peu honteux un père de famille, à la sortie d’un supermarché. A seulement 10 jours du mondial, certains sont tout de même à fond. Et notamment, les Latinos. Les nombreux habitants de Miami originaires d’Amérique du Sud pour qui le foot est presqu’une religion.

Ce qu’on espère, surtout, à Miami, c’est que cette Coupe du monde change un peu les idées. C’est Bryan, un père de famille, qui résume le mieux: 'Tout le monde cherche un moyen de se changer les idées. Et ce sera la Coupe du monde. Ça va nous permettre de faire quelque chose qu’on a vraiment envie de faire, de profiter de la vie peu importe ce qui se passe.

La situation actuelle nous affecte tous donc cette Coupe du monde, c’est une bénédiction pour nous changer les idées et profiter', assure-t-il. Vous cherchez une télévision pour la Coupe du monde? Voici les trois critères à bien vérifier avant d’acheter À voir si ça suffira à redonner le moral aux Américains. Récemment, un sondage expliquait que plus de la moitié d’entre eux estimait être dans une situation économique pire qu’après la crise de 2008 par exemple.

Roland-Garros: l'arbitre juge une balle bonne, pas le hawk eye... la polémique enfle après la victoire de Joao Fonseca. Pas grand chose à célébrer en ce moment: à J-10 de la Coupe du monde 2026, les Américains ont-ils la tête au football?

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