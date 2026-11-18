L'Assemblée nationale vote la suppression de l'interdiction de louer les passoires thermiques G et F. Une décision controversée qui inquiète les locataires et les défenseurs de la rénovation.

Les députés français ont validé ce mardi un amendement majeur initié par le Rassemblement National qui supprime l'interdiction progressive de mise en location des logements jugés énergétiquement inefficient. Cette décision, adoptée par 108 voix contre 102, vise à assouplir la réglementation imposée par la loi Climat et résilience de 2021. Elle remet directement en cause l'interdiction future de louer les passoires thermiques identifiées par les diagnostics de performance énergétique (DPE) de classe G ou F.

Le mécanisme de l'amendement RN et ses implications

L'amendement adopté par le Rassemblement National entend revenir sur le dispositif instauré par la loi Climat et résilience de 2021, qui prévoit d'interdire progressivement la location des logements les plus mal isolés. Initialement, l'interdiction devait s'appliquer dès 2028 pour les passoires thermiques. Les députés ont toutefois opté pour une suppression pure et simple de ces interdictions plutôt que pour un simple assouplissement des règles. Cette modification permet aux propriétaires de logements classés G ou F de continuer à les louer, même en l'absence de travaux de rénovation immédiats, contrairement aux dispositions prévues précédemment.

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Ce vote s'inscrit dans le cadre de l'examen du projet de loi du gouvernement, qui vise à répondre à la crise du logement actuelle. Le vote a eu lieu dans un hémicycle où la droite et l'extrême droite étaient largement majoritaires en nombre, ce qui a facilité le passage de l'amendement. La logique derrière cette décision est de réduire les contraintes administratives et légales pesant sur les propriétaires bailleurs. L'objectif affiché est de ne pas réduire davantage l'offre locative disponible sur le marché, jugé déjà sous tension.

Réactions des acteurs et positions politiques divergentes

La suppression des contraintes liées au DPE suscite une vive inquiétude parmi les acteurs de la rénovation énergétique et les défenseurs des droits des locataires. L'entourage du ministre du Logement Vincent Jeanbrun, représentant Les Républicains, a réagi en affirmant que " le gouvernement propose, le Parlement dispose ". Il a souligné que cette suppression ne correspondait ni à la position du gouvernement ni à celle du ministre lui-même, qui avait donné un avis défavorable à cet amendement. Vincent Jeanbrun a insisté sur la nécessité de conserver un plan ambitieux de rénovation du bâti pour des raisons d'environnement et de souveraineté énergétique.

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Frédéric Falcon, l'auteur de l'amendement pour le Rassemblement National, s'est félicité de cette décision en déclarant : " Nous venons de supprimer les contraintes DPE. Et ce n'est pas rien ". Il a salué un combat mené depuis des années par son groupe contre ce qu'il décrit comme un " véritable carnage sur le marché locatif ". Il espère désormais que cette suppression survivra à la suite de la navette parlementaire, notamment lors de la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Les députés écologistes et La France Insoumise avaient tenté, sans succès, de maintenir l'assouplissement prévu par le gouvernement initial ou d'aller vers plus de rigueur.

La députée Anaïs Belouassa-Cherifi, de La France Insoumise, a accusé le gouvernement d'exonérer les bailleurs pour faire payer la facture aux locataires, rappelant que le logement est une question de santé publique. Damien Barbosa, du collectif Rénovons, a qualifié le vote de victoire d'un " populisme climatique ". Il a affirmé que c'est une " lutte des classes " qui s'est jouée, notant qu'une passoire en location sur deux appartient aux 30 % des ménages les plus riches. Selon lui, les classes populaires risquent de se ruiner en hiver et de mettre leur vie en danger en été en vivant dans ces logements mal isolés.

Impact sur le marché locatif et perspectives d'avenir

Manuel Domergue, directeur des études de la fondation pour le logement, a dénoncé auprès de l'AFP la catastrophe que représente cette abrogation pour les locataires. Il a qualifié la décision de victoire d'un populisme climatique et a demandé au gouvernement de procéder à un nouveau vote pour annuler l'amendement. Les inquiétudes portent sur la qualité de vie des habitants des passoires thermiques, qui souffrent souvent de froid en hiver et de surchauffe en été, sans pouvoir se permettre des frais de chauffage élevés.

Outre cette controverse majeure, les députés ont approuvé le lancement d'un troisième programme national de renouvellement urbain (Anru 3). Ce programme est appelé de leurs vœux depuis quelques années par les acteurs du logement social et de la politique de la ville. Il vise à moderniser les quartiers prioritaires de la ville. Dans un contexte différent, l'incendie au Porge continue de faire l'objet de suivis, avec des visites sur le terrain prévues dès mercredi pour débloquer la reconstruction des maisons touchées par les flammes.

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Un calendrier se précise pour les maisons encore en attente de solutions à la suite de l'incendie du Porge, avec des échéances fixées à la fin de l'année ou début 2027. Tandis que des sinistrés appellent à manifester samedi 21 novembre devant la mairie du Porge, l'État et la municipalité annoncent de nouvelles avancées concrètes pour la reconstruction. Ces deux dossiers illustrent les tensions actuelles entre la volonté de faciliter l'accès au logement et la nécessité de garantir la salubrité et l'efficacité énergétique du parc immobilier français.