Amélioration des Risques d'Inondation autour de l'Echez

Des travaux d'amélioration environnementale ont été réalisés autour de l'Echez à Juillan pour réduire les risques d'inondations. Le chantier a consisté à enlever le remblai, supprimer un pont et remettre en état la berge.

Une rencontre a eu lieu avec le Syndicat Mixte Adour Amont (SMAA), représenté par Régis Bénis et Benoît Jareno, techniciens de rivière, ainsi qu'avec Bertrand Villacrès, premier adjoint au maire de la commune. Au printemps dernier, des travaux d'amélioration environnementale ont été réalisés autour de l' Echez , dans les ateliers municipaux, afin de réduire le risque d'inondations pour les riverains.

Le secteur concerné était une parcelle appartenant à un agriculteur local, autrefois utilisée pour une exploitation pétrolière, située à proximité des berges de l'Echez, non loin des ateliers municipaux. Cette parcelle a été acquise spécifiquement pour les travaux par le syndicat, mais elle reste exploitable.Le chantier consistait à enlever le remblai déposé afin de rétablir l'écoulement des crues en rive gauche, à supprimer un pont - source de débordement des eaux en amont de la rive droite - et à remettre en état la berge. Du 17 mai au 5 juin 2024, des camions et des tracteurs ont transféré 400 mètres cubes de terre vers des endroits proches à des fins utiles. Il a fallu éliminer préalablement la végétation présente sur le remblai.Après des études topographiques de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (et suite aux constatations réalisées lors de la crue du 13 décembre 2019), l'endroit a été désigné comme un des points noirs des crues, à retravailler absolument. Le coût financier total a été de 41 268 euros, dont 50% financés par l'Agence de l'Eau. Ce chantier réalisé par le syndicat a été financé par la communauté d'agglomération (CATLP). Une réunion d'information sur le PAPI (programme d'actions de prévention des inondations) et le financement des travaux de protection des habitations contre les inondations (à hauteur de 80% des frais) est prévue par la mairie en mars prochain pour les juillanais concernés par les risques de crue du secteur de Mounangelle et Palu de l'Oume (rue et chemin)





Inondations Echez Juillan

