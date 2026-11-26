Amélie Nothomb évoque son viol collectif à 12 ans au Bangladesh dans les années 1970. Elle détaille le silence de trois décennies et les réactions hostiles reçues après sa prise de parole en 2004.

Amélie Nothomb a révélé les détails douloureux d'un viol collectif subi à l'âge de douze ans, survenant à la fin des années 1970 au Bangladesh, spécifiquement au large de Cox's Bazar dans l'océan Indien. Cette confession publique intervient en ce mercredi 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, marquant une étape symbolique dans la dénonciation de ces crimes.

L'écrivaine, âgée maintenant de soixante ans, revient sur les vingt-neuf années de silence qui ont suivi l'agression, un secret qu'elle a gardé enfoui en elle pendant près de trois décennies. Elle explique que cette longue période de mutisme s'explique par un contexte social où la société refuse d'entendre la détresse des victimes, créant un environnement hostile au dialogue.

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Détails de l'Agression au Bangladesh

Le drame s'est produit au large de Cox's Bazar, une zone géographique précise située au Bangladesh, où l'auteure vivait à l'époque. Ces événements de la fin des années 1970 se sont déroulés dans un contexte où la romancière n'a rien dit immédiatement, subissant l'agression dans un isolement complet. Cet espace marin et cette localité bangladaise restent les lieux précis où la violence sexuelle a eu lieu, loin des regards protecteurs.

Après cet événement traumatique, Amélie Nothomb a sombré quelques mois plus tard dans l'anorexie, une conséquence physique et mentale directe de la violence subie. Elle rappelle que sa mère a dû la sauver sur la plage à l'époque, intervenant physiquement pour la sortir de cet état de décompensation sévère. Cette intervention maternelle a été déterminante pour sa survie immédiate après l'événement.

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Réactions Abominables en 2004

L'écrivaine s'est exprimée pour la première fois publiquement en 2004, brisant ainsi un silence qui durait depuis plus de vingt ans. Elle décrit les réactions des gens à cette époque comme abominables, soulignant une hostilité glaçante de la part de l'entourage et du public. Elle se souvient même s'être vu reprocher la qualité de son témoignage, une accusation injuste qui a ajouté à sa souffrance.

Cette hostilité reçue lors de ses premières révélations en 2004 contraste fortement avec la libération de la parole actuelle. Amélie Nothomb analyse aujourd'hui le chemin parcouru entre cette incompréhension passée et la compréhension plus grande qui émerge des décennies plus tard. Elle déplore toujours la place accordée aux victimes, notant que la société a mis beaucoup de temps à évoluer.

Évolution et Confiance Renouée

Malgré les réactions négatives du passé, Amélie Nothomb garde une confiance en l'humanité, observant une fraction grandissante qui réagit bien et comprend la gravité de ces actes. Cette évolution précieuse lui permet de soutenir aujourd'hui toutes celles qui cherchent encore les mots justes pour sortir de l'ombre et se reconstruire après une agression.

En partageant son histoire, l'auteure de soixante ans offre un écho puissant aux victimes de violences sexuelles, transformant son traumatisme personnel en un acte de résilience collective. Son témoignage reste un rappel impératif de la nécessité de croire les victimes et de condamner fermement toute forme de violence basée sur le genre.