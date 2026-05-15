Amélie Mauresmo projette Roland-Garros : Sinner en favori, Swiatek en difficulté, Arthur Fils en pleine progression

La directrice du tournoi de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, a livré ses premières projections pour cette édition. Elle voit Jannik Sinner en grand favori, mais se méfie d'Iga Swiatek. Côté masculin, elle place Sinner en tête, suivi par Alexander Zverev. Arthur Fils, en pleine progression, et Loïs Boisson, après une année surprise, seront suivis de près. Enfin, le public français se tournera vers Arthur Fils, qui a une fibre de ne pas se mettre de limite et est là pour gagner.

Dans le tableau féminin, Amélie Mauresmo ne voit pas une joueuse écraser la concurrence avant même le début du tournoi. Elle place Sabalenka, Gauff et Swiatek comme les trois principales candidates au titre.

Malgré sa confiance, elle se méfie d'Iga Swiatek, déjà couronnée à plusieurs reprises sur la terre battue parisienne. Côté masculin, Jannik Sinner est l'immense favori, suivi par Alexander Zverev. Arthur Fils, en pleine progression, et Loïs Boisson, après une année surprise, seront suivis de près.

Enfin, le public français se tournera vers Arthur Fils, qui a une fibre de ne pas se mettre de limite et est là pour gagner





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