Amélie Etasse annonce sa séparation avec Clément Séjourné

La comédienne Amélie Etasse a annoncé sa séparation avec son compagnon Clément Séjourné, après avoir longtemps cherché à cocher toutes les cases de la réussite personnelle et professionnelle.

La comédienne Amélie Etasse , connue pour son rôle dans la série Scènes de ménages, a annoncé sa séparation avec son compagnon Clément Séjourné . Cette nouvelle a surpris de nombreux fans du couple, qui a accueilli un petit garçon prénommé Vasco en août 2020.

Amélie Etasse a dévoilé cette information dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux, où elle s'essaie à une chorégraphie en talons hauts. Cette vidéo a été partagée après que l'actrice a longtemps cherché à cocher toutes les cases de la réussite personnelle et professionnelle. Dans cette vidéo, Amélie Etasse a également évoqué ses complexes et les exigences qu'elle s'impose au quotidien, y compris des solutions esthétiques pour conserver une apparence jeune.

La comédienne a également mentionné qu'elle était plus méchante avec elle-même que les réseaux sociaux, qui jugent qu'elle a une sale tête et s'agacent de sa voix. Amélie Etasse a également été invitée à La Pile pour Pile Média, où elle parlera de sa séparation et de sa relation avec son partenaire de la série Grégoire Bonnet.

La comédienne a également été en couple avec Clément Séjourné, et les deux ont continué à partager un objectif commun : le bien-être de leur enfant, qu'Amélie Etasse évoque régulièrement avec tendresse dans ses interviews.





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