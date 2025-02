Amélie de Montchalin Favorise un Référendum sur le Financement de la Protection Sociale

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a exprimé sa position favorable à l'organisation d'un référendum pour discuter de la manière de financer le système français de protection sociale. Actuellement, ce système repose principalement sur les cotisations salariales, un modèle qui, selon Mme de Montchalin, crée des problèmes de compétitivité et de pouvoir d'achat. Elle suggère un élargissement de la base de financement de la protection sociale, impliquant une contribution de tous, y compris les retraités et les personnes possédant des revenus du capital.

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a exprimé lundi sa faveur à l'organisation d'un référendum sur le financement du système de protection sociale français, qui repose actuellement principalement sur les cotisations salariales .

« Je suis favorable aux référendums par principe, car je pense que dans un pays comme le nôtre, il y a des grandes questions qui méritent que les Français puissent s'engager directement », a déclaré Amélie de Montchalin sur Sud Radio, indiquant qu'elle ne s'opposait pas à « un débat » sur un éventuel élargissement des règles relatives aux référendums. Fin janvier, le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, avait indiqué que le parti allait élaborer une proposition visant à alléger « le fardeau fiscal qui pèse actuellement sur le travail » et qu'il entendait la soumettre au référendum si aucun accord n'était trouvé au Parlement. « En 1945, on a créé la Sécurité sociale en disant que c'est ceux qui travaillent qui financent les retraités, qui financent les gens malades. Et on voit qu'aujourd'hui, ça crée un problème de compétitivité et de pouvoir d'achat », a estimé la ministre, issue du même parti. Selon elle, un référendum pourrait permettre de poser la question d'un élargissement de « la base de financement des politiques sociales dans notre pays » : « le référendum peut être un bon outil pour le faire ». « Ça veut dire qu'on baisse les charges mais qu'on fait augmenter d'autres impôts, donc qu'on répartit différemment l'effort dans la nation », a-t-elle détaillé. « Tout le monde paierait, même quand on est retraité et même quand on a des revenus du capital, l'ensemble du financement de notre protection sociale ». « Ce n'est pas une mauvaise question (...) dans un pays qui vieillit, où les actifs sont de moins en moins nombreux », a-t-elle souligné. « C'est une question fondamentale d'équilibre, d'équité, de solidarité ».





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Protection Sociale Référendum Amélie De Montchalin Financement Cotisations Salariales

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Budget: Amélie de Montchalin détaille les mesures que le gouvernement souhaite adopterVIDÉO - Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics, est l’invitée de Guillaume Daret pour BFM Politique ce dimanche 26 janvier 2025.

Lire la suite »

Pour Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, le PS reste “dans l’opposition”VIDÉO - Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics, était l’invitée du Face-à-face de Apolline de Malherbe ce vendredi 31 janvier. Elle a notamment été interrogée sur la menace de censure du Parti socialiste.

Lire la suite »

Budget : Amélie de Montchalin appelle à éviter le chaosLa ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, appelle à éviter un nouveau blocage du pays en vue du vote du budget. Elle met en garde contre les conséquences dramatiques d'une nouvelle censure et insiste sur l'importance d'un cadre de fonctionnement pour les propositions des députés.

Lire la suite »

Jalibert Favorisé Face à l'Angleterre, Penaud Encore IncertainMatthieu Jalibert s'entraîne avec les titulaires du XV de France, laissant présager sa titularisation face à l'Angleterre. Romain Ntamack, suspendu, attend son verdict disciplinaire.

Lire la suite »

Saint Baudille : Un nouvel atelier favorise le lien socialMarina, surnommée Marinette, a ouvert son atelier dans un local de Saint Baudille. Elle souhaite créer un espace de rencontre et d'échange pour les habitants, proposant des moments de détente, des discussions et des ateliers créatifs.

Lire la suite »

L'eczéma favorise la dépression, surtout chez les femmesLes émotions fortes, le stress favorisent les poussées d'eczéma. Mais jusqu'à quel point cela a un retentissement sur le bien-être des patients. L'Association Française de l'Eczéma a mesuré, pour la première fois, la sensibilité émotionnelle des patients. Voici les résultats.

Lire la suite »