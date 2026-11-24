Amel revient sur son élimination de Star Academy après le prime du 20 novembre. La jeune artiste de 22 ans explique ses doutes et son parcours dans le château.

L'expérience de l'artiste de 22 ans Amel au sein du château de Star Academy s'est conclue brutalement à l'issue du prime diffusé le vendredi 20 novembre. Marquée par une succession de nominations et des interrogations persistantes quant aux attentes du jury, la candidate a été éliminée lors de cette émission capitale. Son départ intervient après que sa camarade Tracy a été sauvée par le vote du public, tandis qu'un autre membre du groupe avait été préservé par les autres candidats.

Un parcours marqué par des nominations répétées

Le cheminement d'Amel dans la compétition a été ponctué par des prestations jugées mémorables par certains, mais aussi par une vulnérabilité constante face aux scores. La dernière nomination, qui a scellé son destin et conduit à son départ définitif, s'est révélée être la plus difficile à vivre pour la jeune talent. Avant cet épisode, elle avait déjà connu plusieurs mises en danger, lui permettant de s'habituer partiellement à cette réalité. Amel confie avoir essayé de digérer les conseils techniques pour progresser vocalement, sans y parvenir pleinement dans les temps impartis. Parallèlement, lorsqu'elle interprétait des titres correspondant à son identité artistique, elle se retrouvait tout de même parmi les candidats en danger. Cette contradiction a alimenté ses doutes sur ce que le jury attendait réellement d'elle à ce stade du jeu.

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La carte blanche et l'incompréhension du jury

Un moment clé de sa fin a été l'évaluation dite "Carte blanche", conçue pour permettre aux élèves de montrer leur véritable personnalité artistique. Amel estime avoir livré une performance authentique, bien qu'elle reconnaisse la présence de points perfectibles dans son interprétation. Elle précise que l'objectif n'était pas d'affirmer une perfection méritant une place au top 1, mais de rester fidèle à sa vision musicale.

La réaction de Tracy et l'émotion du débriefing

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Alors qu'Amel envisageait sereinement sa sortie du château après cette expérience riche en enseignements, la dynamique entre candidats reste complexe. Le prime du samedi 14 novembre 2026 avait vu Amel elle-même être sauvée par ses camarades, permettant ainsi à Tracy de quitter les lieux. Cette situation inverse a eu des répercussions émotionnelles fortes lors du débriefing animé par Lydia Bouchard. Amel a alors craqué et a fondu en larmes en pensant à son amie Tracy. La tristesse ressentie à la perspective du départ de sa proche complice l'a poussée à s'écarter momentanément de la table de débriefing pour récupérer son calme. Cette scène a mis en lumière les liens forts créés au sein du groupe, malgré les rivalités inhérentes à la compétition.

Une atmosphère loin des "clans" déclarés

Malgré les tensions visibles et les éliminations successives, les candidats tentent de préserver une certaine harmonie. Amel note que l'objectif est d'éviter de se parasiter avec des pronostics ou des discussions obsédantes sur la logique des votes. Les élèves essayent de se concentrer sur leur performance plutôt que sur les stratégies politiques du château. Cette approche contraste avec l'impression d'un jury exigeant. La chanteuse Jenifer a d'ailleurs témoigné de son admiration pour le niveau général des candidats, qualifiant leur performance d'impressionnante. L'observation attentive de ces détails par les jurés montre que les attentes restent très élevées, même pour des artistes qui livrent des prestations sincères et personnelles.