AMD Ryzen 5 9600X à 122,17 € sur AliExpress : offre exclusive Single Day

Profitez du code CLU24 pour obtenir le processeur AMD Ryzen 5 9600X à 122,17 € sur AliExpress. Une offre idéale pour monter une configuration AM5 sobre et performante avant les fêtes.

Le Single Day d'AliExpress, qui a débuté le 1er novembre, offre une opportunité intéressante pour les utilisateurs préparant une configuration de jeu avant la période des fêtes. Grâce à un code promo réservé aux lecteurs de Clubic, le processeur AMD Ryzen 5 9600X est proposé à un prix particulièrement attractif. Cette promotion s'ajoute directement aux tarifs affichés sur la plateforme pour rendre cette puce encore plus accessible aux constructeurs amateurs.

Un tarif exceptionnel pour la gamme Ryzen 9000

Le modèle Ryzen 5 9600X ouvre actuellement la gamme Ryzen 9000 d'AMD. Il s'agit d'une puce équipée de six cœurs Zen 5, fonctionnant avec une fréquence de base de 3,9 GHz pouvant atteindre 5,4 GHz en mode boost. Son TDP (Dissipation Thermique Conception) est de 65 W et il utilise le socket AM5. Initialement lancé à un prix de 308,90 €, le processeur a déjà connu plusieurs baisses de prix, passant par 160,53 €, puis 142,36 € début octobre. Actuellement, le prix affiché pendant le Single Day est de 146,17 €. Cependant, l'utilisation du code CLU24 permet de retirer 24 € dès que le panier atteint 139 €. Cela fait chuter le prix final du processeur à 122,17 €. L'expédition est effectuée depuis la France par la boutique Core Deck Store.

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Performances et efficacité énergétique remarquables

Lors de nos tests précédents, le Ryzen 5 9600X avait été salué pour sa sobriété énergétique. Le processeur n'a jamais dépassé 70 °C en pleine charge, avec une consommation maximale plafonnant vers 88 W. Cette faible chauffe signifie qu'il n'est pas nécessaire de surdimensionner le système de refroidissement, bien qu'un ventirad soit indispensable car aucun cooler n'est fourni dans la boîte. Sous le jeu Total War Warhammer 3, très dépendant de la puissance du processeur, la puce se classe parmi les plus rapides de notre banc de test. Elle devance également le Ryzen 5 7600X dans les jeux Cyberpunk 2077 et Shadow of the Tomb Raider. Une caractéristique importante pour les gamers est l'intégration d'une puce graphique Radeon, contrairement au Core i5-14400F d'Intel. Cela permet d'avoir une image sans carte dédiée, ce qui est utile pour démarrer une machine en attendant l'achat d'un GPU dédié ou pour un poste bureautique basique.

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Comparaison avec les concurrents et conseil d'achat

À 122,17 €, le processeur pèse nettement moins dans le budget global d'une configuration AM5. Cette économie peut être réalliquée vers la carte graphique, qui reste l'élément le plus critique pour les jeux récents. Cependant, il faut nuancer les gains de performance pure. Sous Cyberpunk 2077, l'avance sur le 7600X est limitée à environ 2 %. La véritable force du Ryzen 5 9600X réside donc dans son efficacité énergétique, avec une consommation en charge ramenée d'environ 108 W pour le 7600X à seulement 88 W. AMD a d'ailleurs officialisé un mode à 105 W, couvert par la garantie, pour ceux qui souhaitent plus de marge de manœuvre. Ce processeur convient parfaitement à ceux qui montent leur première tour de jeu ou un poste de télétravail devant rester frais. En revanche, les créateurs de contenu effectuant du rendu 3D ou de l'encodage vidéo regarderont vers les solutions Intel Core Raptor Lake Refresh, qui gardent l'avantage en multi-thread, comme le montrent Cinebench 2024 et Blender. Les possesseurs d'un Ryzen 7000 n'ont pas de raison de changer, car Zen 5 n'apporte pas de saut suffisant pour justifier une mise à niveau.

Coûts cachés et alternative Intel

Il est crucial de rappeler que la plateforme AM5 nécessite une carte mère dédiée et de la mémoire DDR5, ce qui alourdit la facture globale pour ceux qui viennent d'une plateforme plus ancienne. À l'inverse, l'entrée de gamme gaming revient au Core i5-14400F, noté 6 sur 10, affiché entre 159,90 € et 173,99 € chez les marchands relevés le 2 novembre. Le Ryzen 5 9600X, noté 8 sur 10, passe donc nettement sous son prix. L'argument principal d'Intel est sa compatibilité avec la DDR4 et la DDR5, ce qui peut alléger une mise à niveau. Cependant, il ne dispose pas de partie graphique intégrée et n'autorise aucun overclocking. En conclusion, à 122,17 €, le Ryzen 5 9600X coûte moins de 40 % de son prix de lancement et 20,19 € de moins qu'à notre relais d'octobre. Ses performances restent solides en jeu. À ce tarif, sa sobriété et sa chauffe contenue en font une base AM5 très cohérente pour une configuration neuve. Les possesseurs d'un Ryzen 7000 ou les créateurs de contenu professionnels peuvent passer leur chemin.