AMD Révélera Ses Nouvelles Cartes Graphiques RDNA 4 Le 28 Février

AMD dévoilera enfin sa nouvelle génération de cartes graphiques RDNA 4 lors d'une conférence de presse le 28 février, mettant fin aux spéculations et aux faux départs. La série Radeon RX 9000 promet de rivaliser avec les GeForce RTX 4070 de NVIDIA, mais les détails sur les références spécifiques restent encore inconnus.

AMD , la date du 28 février prochain comme date de présentation officielle de sa nouvelle génération de cartes graphiques RDNA 4 . Après le faux départ du CES 2025 de Las Vegas, AMD est enfin prêt à lever (complètement ?) le voile sur les prochaines Radeon RX série 9000. Une conférence de presse est prévue pour dévoiler cette nouvelle génération qui, selon les premières informations communiquées par AMD , vise à concurrencer les GeForce RTX 4070.

On se souvient tous du faux départ d'AMD lors du CES. À Las Vegas, alors que la firme américaine avait organisé une keynote pour présenter de nouveaux produits, les cartes graphiques étaient absentes. Tous les analystes et tous les observateurs s'accordaient pourtant pour dire qu'AMD allait présenter ces Radeon RX série 9000 et ainsi devancer NVIDIA de quelques heures. Nvidia a bien dévoilé les GeForce RTX série 50, en mettant l'accent sur les RTX 5090 et RTX 5080, mais il n'a jamais été question des Radeon RX 9070 et/ou RX 9070 XT. Ensuite, pendant plusieurs semaines, tout le monde s'est demandé quelle stratégie AMD souhaitait finalement adopter alors que la plupart des experts s'accordaient pour dire que la firme avait été perturbée par les annonces de NVIDIA et, en particulier, la puissance de DLSS 4.Un début de réponse est apparu fin janvier quand David McAfee, vice-président et directeur général de la division Ryzen CPU et Radeon graphics chez AMD, a enfin clarifié les choses. Aujourd'hui, c'est le même David McAfee qui se montre encore plus précis. Il réaffirme que les cartes seront en magasins en mars, précisant même « L'attente est presque terminée. Rejoignez-nous le 28 février à 8 AM PST pour la présentation de la nouvelle génération AMD Radeon RX série 9000 ». Cette fois, plus de doute possible et nous vous donnons également rendez-vous le 28 février prochain à 17 h, heure de Paris. En revanche, et de manière un peu étonnante, David McAfee ne détaille pas les références concernées.





