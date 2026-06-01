AMD présente la Radeon RX 9070 GRE, une carte graphique RDNA 4 pour le grand public

La Radeon RX 9070 GRE est une carte graphique RDNA 4 qui sort de son exclusivité chinoise pour débouler dans le monde entier. Elle sera disponible dès demain un peu partout dans le monde, y compris en France, et sera commercialisée par des partenaires tels que ASRock, PowerColor, Sapphire et XFX.

AMD lève le voile sur la Radeon RX 9070 GRE, une carte graphique RDNA 4 qui sort de son exclusivité chinoise pour débouler dans le monde entier.

Cette nouvelle carte graphique a été annoncée en prélude au Computex 2026 qui se tient à Taipei, Taïwan. La Radeon RX 9070 GRE sera disponible dès demain un peu partout dans le monde, y compris en France, et sera commercialisée par des partenaires tels que ASRock, PowerColor, Sapphire et XFX. Cette carte graphique sera dotée de 12 Go de VRAM, ce qui la distingue des autres Radeon RX 9070 qui avaient 16 Go de VRAM.

La carte graphique sera également un peu moins puissante que les autres Radeon RX 9070, mais la différence devrait parfois être subtile. La Radeon RX 9070 GRE est équipée d'un GPU Navi 48 qui a 3 072 processeurs de flux, moins que les autres Radeon RX 9070 qui avaient 3 584 et 4 096 processeurs de flux, respectivement.

Le cache de la carte graphique est réduit à 48 Mo, contre 64 Mo sur les autres Radeon RX 9070, et la bande passante est également réduite. La Radeon RX 9070 GRE ne devrait pas être l'occasion d'une réelle baisse de prix, et son MSRP est fixé à 549 dollars ou 569 euros, le même que celui de la Radeon RX 9070 en son temps





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AMD Radeon RX 9070 GRE Carte Graphique RDNA 4 Computex 2026

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