AMD étend sa gamme Radeon RX 9000 avec la RX 9070 GRE disponible mondialement

La Radeon RX 9070 GRE, initialement réservée au marché chinois, est désormais lancée mondialement. Positionnée entre les RX 9060 XT et RX 9070, cette carte graphique RDNA 4 utilise le GPU Navi 48 avec 48 unités de calcul, 12 Go de VRAM et un bus mémoire 192 bits. Les tests montrent qu'elle se place en concurrence avec la GeForce RTX 5070, mais reste moins performante que la RTX 5060 Ti.

AMD surprend en lançant mondialement la Radeon RX 9070 GRE, une carte graphique qui était jusqu'à présent exclusivement réservée au marché chinois sous la dénomination GRE.

Cette nouveauté s'inscrit dans la stratégie d'AMD d'adapter ses produits à différents segments de marché, une pratique régulière avec des modèles comme la RX 7900 GRE qui avait également bénéficié d'un lancement mondial, contrairement à d'autres comme la RX 7650 GRE restés limités à la Chine. Sans explication officielle de la part d'AMD sur ces choix, la RX 9070 GRE franchit donc une étape en étant disponible hors de son marché d'origine.

Sur le plan technique, la RX 9070 GRE se positionne comme une version réduite de la RX 9070, utilisant le même GPU Navi 48 mais avec 48 unités de calcul contre 56 pour la RX 9070 et 64 pour la RX 9070 XT. Cette réduction affecte l'ensemble des specificités : processeurs de flux (3072 contre 4096), accélérateurs IA (96 contre 128), accélérateurs ray tracing (48 contre 64), unités de texturing (192 contre 256) et unités ROP (96 contre 128).

Le cache embarqué passe également de 64 à 48 Mo et le bus mémoire est réduit à 192 bits, tandis que la mémoire vidéo est limitée à 12 Go. Ces choix reflètent la volonté d'AMD d'optimiser la production en réduisant les spécifications requises pour la validation des puces, limitant ainsi les déchets et les coûts. Concernant le design des cartes disponibles, AMD propose un modèle de référence à deux ventilateurs, repris par certains partenaires comme Sapphire avec sa Pulse.

Cependant, d'autres constructeurs, dont XFX, ont opté pour un design à trois ventilateurs, ce qui rend les cartes plus longues et moins compactes. Le modèle XFX testé mesure environ 30 cm de longueur, 13 cm de hauteur et 6 cm d'épaisseur, occupant plus de deux emplacements PCI Express et pesant 1,38 kg. La connectique comprend trois DisplayPort 2.1b et un HDMI 2.1b, alimentés par des connecteurs 8 broches.

Les performances ont été évaluées avec une configuration standard incluant un processeur Intel 12e génération et de la mémoire DDR5 G.Skill, suivant le protocole habituel pour les cartes RDNA 4. Les résultats montrent que la RX 9070 GRE s'insère bien entre la RX 9060 XT et la RX 9070, comme prévu.

Elle se rapproche de la GeForce RTX 5070 Founders Edition en termes de performances, mais reste en retrait face à la RTX 5060 Ti, une situation courante pour les cartes AMD face à la concurrence NVIDIA. Cette sortie mondiale offre ainsi une option supplémentaire aux joueurs cherchant un compromis prix/performance dans le milieu de gamme RDNA 4, même si la concurrence reste rude





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