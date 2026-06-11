Ambulanciers du CHU de Toulouse en grève illimitée depuis un mois

Les ambulanciers du CHU de Toulouse entament leur deuxième mois de mobilisation en grève illimitée. Ils réclament des primes et une classification comme personnel soignant en réponse à l'élargissement de leur activité. Le mouvement, soutenu par les syndicats Sud et CGT, se poursuit sous différentes formes, notamment avec des filtrages et des blocages des véhicules dans le parking des ambulances de l'hôpital Purpan.

La grève des ambulanciers du CHU de Toulouse dure depuis un mois. Les manifestants réclament des primes et une classification comme personnel soignant en réponse à l’élargissement de leur activité.

Un durcissement du mouvement est annoncé. Les ambulanciers grévistes du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse entament leur deuxième mois de mobilisation. Le mouvement, qui a démarré le 11 mai, se poursuit sous différentes formes.

Après une série de filtrages et de blocages des véhicules dans le parking des ambulances de l’hôpital Purpan, les manifestants se sont rassemblés la semaine dernière devant les locaux de l’Agence régionale de santé (ARS Occitanie) et, ce jeudi 11 juin, devant l’Hôtel-Dieu de Toulouse où siège la direction du CHU.

'On veut être intégrés dans la filière de soins', clament les ambulanciers du CHU de Toulouse, toujours en grève après quatre semaines de mobilisation Dans ce mouvement, soutenu par les syndicats Sud et CGT, les ambulanciers réclament des primes et une classification en lien avec l’élargissement de leur activité. Se qualifiant de'couteaux suisses du CHU', ils dénoncent devoir régulièrement transporter des détenus, des corps jusqu’à la chambre mortuaire ou encore des patients nécessitant la présence d’un personnel soignant.

Pour ces activités, ils demandent une rémunération plus adaptée, avec des primes correspondantes, et demandent à être reconnus comme personnel soignant alors qu’ils dépendent actuellement de la filière logistique. Blocage des véhicules dans leur garage, pneus dégonflés volontairement selon la direction : la grève des ambulanciers se durcit au CHU de Toulouse Une délégation a été reçue ce matin par la direction du CHU de Toulouse.

Celle-ci maintient ses propositions de sortie de grève : plan de formation dédié, mise à jour des fiches de poste, priorisation de l’examen des candidatures des ambulanciers pour les postes au sein du Samu et fin de la mission de transport de détenus hospitalisés. Une nouvelle rencontre leur a également été proposée pour la semaine prochaine. Selon les grévistes,'aucun pas n’a été fait de la part de la direction aujourd’hui.

Nous continuons le mouvement de grève et de nouveaux durcissements sont prévus au cours de la semaine prochaine'. Pour accéder de nouveau à cet article En grève illimitée depuis près d’un mois, les ambulanciers du CHU de Toulouse dénoncent'le mépris' et appellent à manifester devant l’ARS ce jeudi matin En grève, les ambulanciers du CHU de Toulouse ralentissent les sorties des véhicules de leur service pour réclamer des primes 'Des activités particulières et complexes qu’il faut revaloriser' : les ambulanciers du CHU de Toulouse se lancent dans une grève illimité





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