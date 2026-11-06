Ambulancière abandonne patiente à Cleveland pour rentrer en Uber

À Cleveland, une ambulancière de Lynx EMS s'est perdue et a abandonné son véhicule en octobre. La patiente a dû attendre de nouvelles secours pour rejoindre la Cleveland Clinic.

Une scène inattendue s'est produite fin octobre dans l'État de l' Ohio, aux États-Unis, impliquant une employée de Lynx EMS qui a abandonné son véhicule en pleine mission. Lema Tackett-Kuscmaul, une ambulancière de cinquante ans, était censée transporter une patiente souffrant d'une blessure à la colonne vertébrale depuis Toledo vers la Cleveland Clinic, mais le trajet a mal tourné en raison d'une erreur de navigation. Face à son incapacité à trouver le chemin, elle a choisi de quitter le lieu pour regagner son domicile personnel via un service de voiture de transport avec chauffeur.

Échec du GPS et abandon du véhicule

Le système de géolocalisation intégré au véhicule d'urgence a conduit l'ambulancière à tourner en rond sans trouver la sortie du quartier. Épuisée et frustrée par cette situation, elle a finalement arrêté son véhicule et a annoncé clairement qu'elle refusait de continuer à conduire. Elle a ensuite appelé un Uber pour rentrer chez elle, laissant sa patiente dans le véhicule et nécessitant une intervention extérieure pour assurer la continuité des soins médicaux requise par la destination initiale.

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Témoignage crucial du secouriste resté à bord

Chris Chapin, responsable des services médicaux d'urgence de Cleveland, a relaté les détails critiques de l'incident avec précision. Il a rapporté que l'autre membre de l'équipe, resté à bord de l'ambulance, a dû gérer la situation avec la patiente. Selon ses déclarations, le secouriste a contacté les urgences en disant : Envoyez quelqu'un m'aider, je vous en supplie. Elle dit qu'elle a fini de conduire. Elle prend un Uber. Elle nous abandonne, soulignant l'urgence et le caractère inhabituel de l'abandon.

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Prise en charge de la patiente et enquête interne

Les secours de Cleveland sont intervenus rapidement pour remplacer l'ambulancière défaillante et ont terminé le trajet vers l'hôpital. La patiente, dont l'état de santé est resté stable tout au long de l'attente, a pu poursuivre ses traitements. Ses médecins ont indiqué qu'elle devrait se rétablir complètement une fois arrivés à la Cleveland Clinic. De son côté, la société Lynx EMS a ouvert une enquête interne pour déterminer les circonstances exactes et les responsabilités, sans toutefois préciser si Lema Tackett-Kuscmaul continue d'exercer ses fonctions auprès de l'entreprise à ce jour.