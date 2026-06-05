Ambre (Star Ac) assume avoir pris son temps pour sortir son premier single

La gagnante de la saison 13 de la Star Academy, Ambre, a expliqué pourquoi elle a attendu avant de sortir son premier single et s'est exprimée sur le succès de ses prédécesseurs. Elle a également évoqué la pression qu'elle ressent et la conscience qu'elle a de l'enjeu.

Après avoir remporté la treizième saison de la Star Academy , Ambre a pris son temps pour sortir son premier single . La chanteuse de 19 ans a expliqué pourquoi elle a attendu avant de partager sa première création musicale avec le public et s'est exprimée sans détour sur le succès de ses prédécesseurs à la Star Academy .

'Je n'ai pas dormi de la nuit' : Lily et Mélissa ont remis en question Ambre pour avoir ronflé toute la nuit avant les évaluations. Ambre Jadah, gagnante de la Star Academy 2026, a été vue au village lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2026. La sortie de son premier single a été annoncée il y a quatre mois, ce qui peut sembler long par rapport à certains de ses prédécesseurs.

Cependant, Ambre assume avoir pris son temps pour sortir son premier single despite the pressure.

'C'est ma première prise de parole artistique, la première fois que je fais écouter au public mon univers, ma vision. C'est un saut dans le vide' a-t-elle déclaré. Les comparaisons avec d'autres gagnants de la Star Academy, tels que Héléna, Marine ou Marguerite, ont été inévitables lors de cet entretien. Ambre a déclaré qu'elle ne se considère pas en compétition avec eux et qu'elle ne veut pas voir la vie artistique comme un combat.

La sortie de son single coïncide également avec sa prestation à Saint-Étienne le 5 juin prochain





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