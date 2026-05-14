Ambiance Série B d'Horreur et Libido Queer à 'Un Certain Regard' avec 'Teenage Sex & Death at Camp Miasma' de Jane Schoebrun

Un Certain Regard, la section de compétition du Festival de Cannes, accueille 'Teenage Sex & Death at Camp Miasma', un film d'horreur et de libido queer réalisé par Jane Schoebrun, qui a déjà fait parler d'elle avec son précédent long-métrage, 'I Saw the TV Glow'. Dans ce film, une jeune cinéaste, Hannah Einbinder, est chargée de relancer une franchise de slashers cultes, Camp Miasma, et de faire vivre à l'actrice du premier volet, une recluse, Norma Desmond bis, interprétée par Gillian Anderson. Entre satire du métier et pastiche hyper méta du cinéma d'exploitation, le film explore la psyché sexuelle de la jeune cinéaste, modelée par sa découverte précoce de Camp Miasma et son rapport obsessionnel, traumatique à un plan et à un regard précis de son idole.

Ambiance série B d'horreur et libido queer à ' Un Certain Regard ' avec 'Teenage Sex & Death at Camp Miasma' de la réalisatrice transgenre Jane Schoebrun , très apprécié.e de l'internationale geek depuis son précédent long-métrage, 'I Saw the TV Glow', déjà onirique et bariolé.

Ici, il orchestre la rencontre entre une jeune cinéaste (formidable Hannah Einbinder) chargée de relancer en la wokisant une franchise ringarde de slashers cultes, 'Camp Miasma', et l'actrice du premier volet, retirée des affaires et vivant recluse sur le lieu même du tournage.

Entre satire du métier (délirante scène de visioconférence entre la réalisatrice, habitée, et ses producteurs) et pastiche hyper méta du cinéma d'exploitation (brillant générique de début, défilé de coupures de presse, d'objets vintage et autres produits dérivés résumant la vie d'une franchise sur quarante ans), le film se trouve dans l'exploration de la psyché sexuelle de la jeune cinéaste, modelée par sa découverte précoce de 'Camp Miasma' et son rapport obsessionnel, traumatique à un plan et à un regard précis de son idole. Celle-ci, Norma Desmond bis (le personnage de Gloria Swanson dans 'Boulevard du crépuscule' de Billy Wilder, trop explicitement cité), est interprétée par Gillian Anderson, icône de la série 'X-Files', pile dans l'esprit de cette étonnante réussite.

Drôle et sexy, sans cesse sur le fil, au bord de la pose et du ridicule, du fétichisme camp de Yann Gonzalez ('Un couteau dans le cœur') et d'un Gregg Araki pour plateforme de streaming, 'Teenage Sex & Death at Camp Miasma', avec son tueur en série au masque en bouche d'aération, déconstruit mal..





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