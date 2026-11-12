Amazon Ring Indoor Cam 2e génération à 17,99 € : analyse avant le Black Friday

Amazon propose la Ring Indoor Cam de 2e génération à 17,99 € en avance sur le Black Friday. Une offre séduisante pour la visio en direct, mais limitée sans abonnement Ring Home.

En avance sur les fêtes de fin d'année, Amazon propose une réduction significative sur la Ring Indoor Cam de 2e génération. Le prix affiché pour cet appareil s'élève à 17,99 € sur la plateforme de commerce électronique. Cette offre commerciale représente une baisse considérable par rapport au tarif de 49,99 € pratiqué habituellement. Pour situer cette chute des prix, l'appareil avait été observé à 39,99 € lors d'une promotion précédente en février 2025. Ce nouvel tarif place l'engin de surveillance intérieure dans une zone de prix très compétitive, approchant celle des solutions alternatives comme la Tapo C210.

Caractéristiques techniques et qualité d'image

Cette caméra de surveillance intérieure Full HD 1080p fonctionne uniquement sur secteur et se distingue par son format compact. L'appareil est conçu pour être posé sur une étagère proche d'une prise électrique sans encombrer l'espace visuel. La qualité d'image en journée est jugée satisfaisante par les experts du test, offrant un bon niveau de détails et des couleurs convaincantes. Toutefois, les conditions d'éclairage influencent grandement le rendu, les visages et petits objets devenant difficiles à distinguer en cas de fort contre-jour.

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La performance en conditions de faible luminosité dépend du mode sélectionné par l'utilisateur. Le mode infrarouge en noir et blanc reste parfaitement lisible dans l'obscurité totale, bien qu'il produise un peu plus de bruit numérique. À l'inverse, le mode couleur nocturne n'apporte pas de valeur ajoutée significative selon les conclusions du test. La détection de mouvement intégrée se montre rapide et précise, permettant aux propriétaires de tracer des zones spécifiques.

Les utilisateurs peuvent paramétrer des zones d'ignorance pour filtrer les mouvements incessants, comme les plantes bougeant au vent. Ils peuvent également définir des zones de confidentialité pour masquer certaines parties du champ de vision. Cette fonctionnalité logicielle complète le dispositif de sécurité matériel, assurant une couverture visuelle adaptée aux besoins précis de chaque pièce surveillée.

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Confidentialité et écosystème connecté

Un élément distinctif de ce modèle de deuxième génération est la présence d'un cache physique rabattable sur l'objectif. Lorsque ce cache est baissé, il masque directement la lentille optique et coupe simultanément le microphone intégré. Cette action mécanique garantit qu'aucune donnée visuelle ou sonore n'est capturée, indépendamment des paramètres logiciels. Pour les utilisateurs craignant pour leur vie privée, cette solution matérielle offre une tranquillité d'esprit immédiate, notamment lorsque l'appareil est placé dans une pièce de vie.

L'audio bidirectionnel permet une communication à deux voies entre l'utilisateur et les occupants ou animaux présents. Le haut-parleur de la caméra est puissant et le son reste compréhensible, facilitant des interactions simples. En revanche, le microphone de réception est jugé moyen dans les tests, limitant la clarté de la voix entrante. Cette fonction permet notamment de calmer un chien qui aboie ou de rappeler un chat à l'ordre à distance depuis un smartphone.

La caméra s'intègre pleinement dans l'écosystème domotique d'Amazon. Elle est compatible avec l'assistant vocal Alexa, permettant un contrôle vocal intuitif. Les modes de présence Désactivé, À domicile et À l'extérieur permettent d'ajuster la sensibilité et les notifications. Ces paramètres évitent d'être sollicité par des alertes inutiles lorsque le propriétaire est effectivement présent dans le logement.

Limitations du stockage et coût réel

Le principal défaut de cette caméra sans abonnement réside dans son incapacité à conserver un historique vidéo. Sans l'abonnement Ring Home, l'appareil n'enregistre aucune vidéo et n'offre ni port pour carte microSD ni solution de stockage local. Cette limitation structurelle distingue radicalement l'offre Ring de la Tapo C210, qui accepte une carte mémoire et permet un enregistrement autonome. Pour récupérer la vidéo d'un passage pendant une absence, l'abonnement devient donc incontournable.

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L'abonnement Ring Home est présenté comme une extension nécessaire pour un usage complet du dispositif. Lors du test, la formule coûtait 3,99 € par mois. Amazon propose une période d'essai gratuite de 30 jours pour permettre aux utilisateurs de tester cette fonctionnalité. Cependant, sur une durée prolongée, le coût cumulé de l'abonnement dépasse largement celui d'une caméra avec stockage local, rendant l'achat moins économique à long terme.

Pour qui cette offre est-elle pertinente ?

À 17,99 €, la Ring Indoor Cam de 2e génération devient un achat raisonnable pour une utilisation spécifique. Elle convient parfaitement aux propriétaires souhaitant vérifier la situation de leur domicile en temps réel depuis leur smartphone. La solution est idéale pour surveiller un animal seul durant la journée, vérifier l'arrivée d'un enfant à l'école ou inspecter l'entrée d'un appartement. La visio en direct et l'interphonie répondent à des besoins ponctuels sans engagement financier mensuel lourd.

Lors de notre test, l'appareil a obtenu une note de 7 sur 10. Ce score est jugé plus pertinent à un prix inférieur à 18 €, bien qu'il reste modéré pour un usage quotidien exigeant. Si la vue en direct et le cache de confidentialité suffisent, l'offre avant Black Friday est convaincante. En revanche, pour un archivage vidéo fiable, une caméra avec carte microSD reste le choix le plus économique et technique sur le long terme.