Amazon propose une réduction inédite de près de 15% sur le Galaxy S26 de Samsung, un smartphone qui allie puissance, autonomie et qualité d'image. Il est idéal pour les gamers avec sa puce taillée sur mesure et son système de refroidissement de pointe. Il embarque également une caméra principale de 50 Mpx, une caméra ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Avec sa fonction Assistant Photo, il facilite la modification de photos. Le Galaxy S26 est également doté d'un traitement d'image amélioré pour éclaircir les scènes, accentuer les détails et réduire le bruit, même en environnement sombre. Il dispose d'une autonomie allant jusqu'à 30 heures en lecture vidéo sur une seule charge.

Amazon propose une réduction inédite de près de 15% sur le Galaxy S26 de Samsung , idéal pour les gamers avec sa puce taillée sur mesure et son système de refroidissement de pointe.

Il embarque également une caméra principale de 50 Mpx, une caméra ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Avec sa fonction Assistant Photo, il facilite la modification de photos. Le Galaxy S26 est également doté d'un traitement d'image amélioré pour éclaircir les scènes, accentuer les détails et réduire le bruit, même en environnement sombre. Il dispose d'une autonomie allant jusqu'à 30 heures en lecture vidéo sur une seule charge.

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