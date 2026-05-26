Amazon propose un pack Ring à 59,99 € pour sécuriser votre maison cet été

Profitez d'une offre exceptionnelle d'Amazon : deux caméras Ring (intérieure en 2K et extérieure en 1080p) et une sonnette vidéo à batterie, le tout pour seulement 59,99 €. Installation simple, vision nocturne, zoom puissant et gestion via l'application Ring.

L'été approche et les vacances s'annoncent, ce qui incite les propriétaires à renforcer la sécurité de leur logement avant de s'éloigner. Amazon propose une offre alléchante qui combine deux caméras de surveillance Ring, l'une destinée à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, ainsi qu'une sonnette vidéo fonctionnant sur batterie.

Le pack, habituellement vendu à 99,98 euros, est désormais disponible pour seulement 59,99 euros, ce qui représente une réduction substantielle sans sacrifier la performance. La caméra d'intérieur, appelée Indoor Camera Plus, se branche simplement sur le secteur et se place sur son pied dans la pièce de son choix. Elle délivre des vidéos en résolution 2K avec une vision nocturne en couleur, offrant une clarté exceptionnelle même dans l'obscurité.

La caméra extérieure, quant à elle, propose une résolution de 1080p et bénéficie d'une vision nocturne monochrome, suffisante pour identifier les visiteurs ou les livreurs à la porte. Les deux appareils sont équipés d'un zoom optique, le modèle extérieur offrant un facteur de 6 × contre 4 × pour l'intérieur, afin de couvrir respectivement la rue et la pièce intérieure.

L'ensemble du système se pilote via l'application Ring, qui centralise les flux vidéo, les notifications et permet d'échanger en temps réel grâce à l'audio bidirectionnel de la sonnette, pratique pour communiquer avec les livreurs ou les visiteurs sans sortir de chez soi





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