Amazon propose un lot de 14 stylos gel effaçables en forme d'animaux à prix réduit avec une réduction de près de 20%. Les stylos sont dotés d'une encre thermosensible et sont idéaux pour l'école, le bureau, les loisirs et toutes sortes d'activités.

Vous aimez les stylos en forme d'animaux ? C'est le bon moment pour vous rendre sur le site officiel de l'enseigne Amazon . En effet, vous pouvez dès maintenant profiter de ce lot de 14 stylos gel effaçables en forme d'animaux de la marque Legami avec près de 20% de remise immédiate.

Les stylos compris dans ce lot de la marque Legami sont tous dotés d'une encre thermosensible qui vous permet de corriger toutes vos erreurs facilement. En effet, cette encre les rend effaçables, ce qui signifie que vous pouvez écrire, gribouiller et effacer autant de fois que vous le souhaitez sans jeter votre papier.

Et en ce moment sur le site officiel Amazon, profitez d'une promotion de près de 20% et procurez-vous ce lot de 14 stylos gel effaçables en forme d'animaux de la marque Legami au prix de Polyvalents, les stylos de la marque Legami inclus dans ce lot sont tous équipés d'une pointe de 0,7 mm de diamètre. Ils sont ainsi idéaux pour l'école, le bureau, les loisirs et toutes sortes d'activités.

En plus, ils mesurent 15 cm de hauteur et possèdent 0,8 cm de diamètre, pour une prise en main à la fois agréable et confortable. Composé de 14 stylos différents, ce lot de la marque Legami se compose de deux stylos à encre rose licorne et papillon, d'un stylo à encre violette lapin, de 3 stylos à encre noire chat, panda et abeille et de 4 stylos à encre bleue lama, monstre, requin et hippopotame.

Et ce n'est pas tout, vous profitez également d'un stylo rouge ours en peluche, d'un stylo orange tigre, d'un stylo vert dinosaure ainsi que d'un stylo turquoise pingouin. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. L'administration Trump impose désormais aux étrangers voulant une carte verte de retourner dans leur pays d'origine pour en faire la demande, sauf cas exceptionnel. Nous devons absolument la retrouver : une battue citoyenne organisée ce samedi en Loire-Atlantique pour retrouver Manon Relandeau.

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