Amazon propose l'ASUS Chromebook Plus CX1405CTA-S60060 pour moins de 320 euros

Découvrez l'offre exclusive de l'ASUS Chromebook Plus CX1405CTA-S60060 sur Amazon. Processeur Intel Core i3, 8 Go de RAM et Google One AI Premium inclus pour moins de 320 euros.

Amazon propose actuellement une offre commerciale ciblée sur l'ordinateur portable ASUS Chromebook Plus CX1405CTA-S60060, commercialisé à un prix inférieur à 320 euros. Cette machine se distingue par sa légèreté avec un poids de seulement 1,42 kg et une configuration technique conçue pour assurer une fluidité optimale lors des tâches quotidiennes de travail sans latence perceptible. L'appareil intègre des composants de qualité supérieure pour répondre aux exigences des utilisateurs modernes.

Spécifications techniques matérielles ASUS

L'ASUS Chromebook Plus CX1405CTA-S60060 est équipé d'un processeur Intel Core i3 capable d'atteindre une fréquence de 3,9 GHz pour garantir une réactivité maximale. Le traitement des éléments graphiques est pris en charge par un coprocesseur Intel UHD Graphics dédié. Le système dispose de 8 Go de mémoire RAM de type DDR5, offrant une bande passante efficace pour le multitâche simultané.

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Pour le stockage des données, l'ordinateur portable ASUS Chromebook Plus CX1405CTA-S60060 embarque un disque dur eMMC d'une capacité de 128 Go. Cette combinaison de matériel permet d'offrir une expérience utilisateur stable et performante, éliminant les risques de ralentissement lors de l'exécution de logiciels bureautiques ou de navigation web intensive sur la plateforme Amazon.

Intégration logicielle Google et Chrome OS

L'environnement logiciel de l'ASUS Chromebook Plus CX1405CTA-S60060 repose sur le système d'exploitation Chrome OS, développé par Google. Ce système est reconnu pour sa légèreté et son ergonomie, facilitant l'accessibilité pour les utilisateurs de tous niveaux. L'intégration des technologies Google assure une synchronisation fluide avec l'écosystème numérique de l'utilisateur.

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Les utilisateurs bénéficient de l'intelligence artificielle via l'assistant Gemini Advanced, une fonctionnalité clé intégrée à la machine. Cette technologie permet de dicter des besoins, des envies ou des idées, automatisant ainsi la génération de contenu ou la réalisation de tâches complexes. La création et la productivité sont donc optimisées grâce à ces outils avancés fournis par Google.

Pack abonnement Google One AI Premium

Avec l'achat de l'ASUS Chromebook Plus CX1405CTA-S60060, un abonnement gratuit d'un an à Google One AI Premium est automatiquement proposé. Cette offre inclut un accès à l'espace de stockage dans le cloud Google avec un volume de 2 To. Ce service complémentaire permet de sécuriser et d'accéder à ses fichiers depuis n'importe quel appareil connecté à internet.

Cette configuration technique et logicielle complète répond aux besoins essentiels du travail quotidien sur Amazon. L'ASUS Chromebook Plus CX1405CTA-S60060 représente une solution fiable pour ceux qui recherchent un portable performant, léger et bénéficiant des dernières avancées d'intelligence artificielle de Google sans investissement initial élevé.