Amazon propose des stylos à bille effaçables de la marque Zouwel à prix attractif

Amazon propose un lot de 16 stylos à bille effaçables de la marque Zouwel, ornés de motifs animaux en 3D, à moins de 0,82 euro pièce, avec la livraison offerte.

Amazon propose une offre attractive pour les stylos à bille effaçables de la marque Zouwel . Ce lot comprend 16 stylos à bille effaçables ornés de motifs animaux en 3D, tous différents.

La pointe fine de 0,7 mm trace un trait précis dans l'une des 8 couleurs proposées, du violet au noir en passant par le rose et le vert. Chaque stylo pèse seulement 7 grammes et se glisse facilement dans une trousse. Sur Amazon, ce lot de stylos à bille effaçables s'affiche à moins de 0,82 euro pièce, avec la livraison offerte.

Grâce à leur gomme incluse au bout, vous pouvez effacer l'encre de ces stylos sans risquer de déchirer le papier ni laisser de trace. De plus, l'encre sèche vite, ce qui limite les bavures et vous aide à garder un cahier propre, même si vous êtes gaucher. Pour faciliter la prise en main, le corps cylindrique de ces stylos effaçables est recouvert d'un revêtement antidérapant, ce qui réduit la fatigue lors des longues séances d'écriture.

Le capuchon en forme d'animal en 3D, en plus d'être ludique et original, empêche le stylo de rouler sur la table et de tomber. Les acheteurs accordent à ces stylos à bille effaçables la note de 4,6 sur 5. Les avis saluent la qualité de la gomme, qui fonctionne très bien sans abîmer la feuille, et l'excellent rapport qualité-prix du lot, surtout par rapport à des marques concurrentes comme Legami.

Ces stylos à bille effaçables conviennent dès 6 ans, et servent aussi bien au dessin qu'à la prise de notes. Ils font également office d'idée cadeau simple et originale pour la rentrée ou pour un anniversaire





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Stylos À Bille Effaçables Zouwel Amazon Prix Attractif Lot De 16 Stylos

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