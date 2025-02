Amazon Prépare une Série Twilight Inattendu: Taylor Lautner, Chasseur de Loups-Garous

Amazon MGM Studios s'aventure dans un nouveau territoire avec un spin-off improbable de la saga Twilight, mettant en vedette Taylor Lautner comme un chasseur de loups-garous.

Un nouveau projet promet de faire parler de lui, captivant à la fois les fans et les détracteurs de la saga Twilight . Amazon MGM Studios dévoile un spin-off inattendu, s'aventurant dans l'humour absurde et la parodie. Le géant du divertissement a été séduit par une idée du studio Tornante, qui propose une réalité parallèle où Taylor Lautner , l'interprète du loup-garou Jacob, a pris la décision de tourner dans ces films pour devenir un chasseur de créatures surnaturelles.

Plutôt que de poursuivre l'histoire littéraire avec une nouvelle romance romantique, Amazon franchit les limites de la fiction en transformant un acteur emblématique en chasseur digne de Buffy. Voici le synopsis officiel partagé suite à l'annonce : Après avoir tourné le dernier film de Twilight, Taylor Lautner a disparu d'Hollywood. Les fans ont spéculé, les tabloïds ont théorisé, mais la vérité dépasse le récit. Taylor n'a pas simplement fait une pause pour protéger sa santé mentale. Il se préparait à sa véritable vocation… Taylor Lautner : Chasseur de loups-garous. Jouant son propre rôle, Taylor est entraîné dans une société secrète de traqueurs de loups-garous qui ont besoin de son expertise. Alors qu'il navigue entre sa double vie – acteur hollywoodien le jour, guerrier surnaturel la nuit – Taylor doit faire face à l'ironie ultime : combattre les créatures mêmes qui l'ont rendu célèbre. Entre sauver le monde, relancer sa carrière et tomber amoureux, il est confronté à la question ultime : que se passe-t-il lorsque votre plus grand rôle devient votre plus grand ennemi ? On peut se demander comment une idée aussi extravagante a pu voir le jour, mais son originalité est indéniable. Le studio Tornante n'est pas un inconnu dans le domaine de la comédie pour adultes et cette série improbable de chasse aux monstres pourrait bien devenir l'un de leurs nouveaux succès. Cependant, ce projet ne possède pas encore de date de sortie et il faudra donc faire preuve de patience. Le casting de cette série est un point d'intrigue important. On se demande si Taylor Lautner sera le seul membre connu de la saga Twilight à faire partie du projet. Le studio pourrait opter pour un casting qui mélange des visages familiers avec de nouveaux talents, créant ainsi un mélange intrigant et prometteur





