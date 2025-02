Amazon Ouvrira Un Nouveau Centre de Distribution à Illiers-Combray

Amazon annonce l'ouverture d'un nouveau centre de distribution à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir, d'ici fin 2026. Le site, qui s'étendra sur 118 000 mètres carrés, créera 1 000 emplois dans la région Centre-Val de Loire. Doté des dernières technologies robotiques, ce centre sera le neuvième de Amazon en France.

Le géant américain de la vente en ligne Amazon a prévu d'ouvrir « d'ici fin 2026 » un nouveau site de distribution à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir, dont les travaux ont déjà commencé, a indiqué le groupe lundi. \ « Nous sommes heureux que la construction de notre nouveau centre de distribution à Illiers-Combray puisse débuter », a déclaré Amazon dans un communiqué transmis lundi à l’AFP, confirmant une information de l’Echo Républicain.

Le groupe a indiqué que le site avait été « développé en étroite collaboration avec les élus locaux » et « prévoit l’embauche de 1.000 salariés dans la région » Centre-Val de Loire.Son ouverture est prévue « d'ici fin 2026 », selon le géant américain, et il doit être équipé des dernières technologies robotiques. \Fruit de plusieurs mois - voire d’années - de discussions et situé sur la commune d’Illiers-Combray, qui compte environ 3.200 habitants, ce site sera localisé au bord de l’autoroute A11, près de Chartres. Il s’étalera sur 118.000 mètres carrés, en plein coeur du site « Mountpark » de 270.000 m2 du nom du promoteur, où le géant du jouet Mattel a aussi prévu de s’installer d’ici l’été, sur une surface de 35.000 m2.Il deviendra le neuvième centre de distribution que compte Amazon en France, après Saran près d’Orléans, Montélimar (Drôme), Sevrey près de Chalon-sur-Saône, Lauwin-Planque près de Lille, Boves près d’Amiens, Brétigny-sur-Orge (Essonne), Senlis dans l’Oise et Metz.Le groupe avait estimé l’été dernier que ses effectifs en France attendraient 24.000 salariés fin 2024





