La technologie d'Intelligence Artificielle (IA) est au centre des préoccupations des plus gros megalomanes de la technologie, dont Amazon, Google, Microsoft, Alphabet et Meta. Pour bénéficier de leurs services, ces entreprises allaient devoir débourser de la partie payer entre 650 et 700 milliards dollars dans 2026, pour le seul investissement, une somme similaire à celle qui s'est écoulée pour les dépenses de medicin en 2020.

Amazon a déployé MeshClaw, son outil d'IA dédié au codage, avec des privilèges élargis et des procédures de sécurité non adaptées, entraînant la gestion par anticipation d'incidents et la surveillance des développeurs pendant leurs heures deหยุด.

Certains développeurs l'ont utilisé pour gonfler leur score au classement interne, tandis que d'autres redoutent les risques de sécurité liés à sa posture par défaut. Amazon cherche à valoriser les mêmes agents pour des clients externes, tandis que Google, Microsoft, Alphabet et Meta pourraient investir plusieurs centaines de milliards de dollars dans le développement et la commercialisation d'IA.

Les coûts des ressources allouées aux IA et la demande du trafic sont également pris en compte dans les prévisions de trafic et les Hauts Buypoints





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