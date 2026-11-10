Amazon : Le Samsung Galaxy S25 Ultra reconditionné chute à 669 euros

Le Samsung Galaxy S25 Ultra reconditionné sur Amazon affiche un prix de 669 euros, soit une remise de 38% par rapport au neuf. Découvrez les spécifications et la garantie.

Le marché des smartphones haut de gamme subit une modification tarifaire significative cette semaine sur la plateforme Amazon. Le modèle Samsung Galaxy S25 Ultra en version reconditionnée voit son prix baisse r considérablement pour une liquidation de stock rapide. Ce dispositif commercial permet aux consommateurs d'acquérir un appareil premium sans supporter le coût initial élevé.

Baisse Tarifaire Majeure Sur La Plateforme

Le prix affiché pour le Samsung Galaxy S25 Ultra reconditionné s'établit désormais à 669 euros. Cette nouvelle tarification représente une chute drastique par rapport au seuil initial de 1045 euros. Les acheteurs peuvent ainsi acquérir cet équipement technologique pour quasiment la moitié du montant de son lancement officiel. Amazon indique que le prix neuf actuel est de 1082,49 euros, ce qui correspond à une remise d'environ 38%. Cette offre cible spécifiquement les utilisateurs souhaitant posséder un terminal performant tout en maîtrisant leur budget.

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Caractéristiques Techniques Et Performances

L'appareil conserve toutes ses capacités technologiques initiales malgré son statut reconditionné. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 8 Elite associé à 12 Go de mémoire vive. Le châssis en titane assure une robustesse supérieure face aux chocs quotidiens. L'écran AMOLED de 6,9 pouces offre une surface suffisante pour annoter des PDF ou dessiner avec le stylet S Pen. Le capteur photo principal de 200 mégapixels garantit des clichés nets dans toutes les conditions lumineuses. La batterie de 5000 mAh permet une autonomie allant jusqu'à 31 heures de lecture vidéo continue.

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Garantie Et Conditions De Rachat

La version vendue correspond à l'état Excellent sur l'échelle Amazon Renewed. Ce niveau garantit que le téléphone a été remis aux paramètres d'usine après inspection complète. L'appareil a également été testé et nettoyé professionnellement avant sa mise en vente. Une garantie commerciale Amazon Renewed couvre cet achat pour assurer la tranquillité de l'utilisateur. La livraison est gratuite pour tous les clients éligibles. Le retour reste possible sans frais supplémentaires jusqu'au 15 janvier 2027. Amazon propose aussi la reprise de l'ancien téléphone via NorthLadder pour réduire la facture finale.

Avenir Du Produit Et Durabilité

Samsung promet sept ans de mises à jour Android et de sécurité pour la gamme Galaxy S25. Cette politique étendue permet de maintenir l'appareil au-delà de 2030 sans obsolescence programmée rapide. Le prix de 669 euros constitue actuellement le meilleur tarif disponible sur Amazon. Aucune des onze autres offres reconditionnées affichées ne descend plus bas. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer rapidement sur le marché.