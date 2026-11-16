Amazon lance Alexa pour vos Achats en France

Découvrez la nouvelle fonctionnalité d'Amazon.fr : une assistante IA gratuite qui compare les prix, suit vos habitudes et facilite le Black Friday.

Amazon a officiellement déployé Alexa pour vos Achats sur le territoire français à la fin de la semaine dernière. Cette nouvelle fonctionnalité repose sur une intelligence artificielle intégrée directement à l'application mobile et au site web d' Amazon.fr. L'outil est conçu pour guider les consommateurs dans leurs décisions d'achat complexes grâce à une personnalisation avancée.

Une IA intégrée pour simplifier les décisions

L'assistant shopping combine l'expertise technique de Rufus, le chatbot dédié, avec les capacités d'apprentissage d'Alexa+. Une icône bleue distincte signale sa présence en bas de l'écran sur mobile et en haut à gauche sur ordinateur. Cette mise à jour est obligatoire pour accéder aux fonctionnalités de synthèse générée par IA.

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L'outil analyse les critères clés de chaque catégorie de produits avant même que l'utilisateur ne lance sa recherche. Il confronte les caractéristiques, les prix et les avis clients pour des articles comme les écouteurs sans fil. Pour des achats plus onéreux, tels que les téléviseurs ou les ordinateurs portables, l'IA rédige des guides personnalisés selon les priorités définies.

Comparaison de prix et support technique inclus

Amazon explique que plus de 400 millions de clients dans le monde ont déjà utilisé cette assistance shopping IA au cours des douze derniers mois. L'accès à ces services est entièrement gratuit pour tout client connecté à son compte. Aucun abonnement Prime n'est requis, ni la possession d'une enceinte Echo domestique.

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L'assistante retrace l'évolution d'un prix sur 30, 60 ou 365 jours en réponse à une question simple. Elle identifie les baisses de prix et peut proposer l'achat automatique des produits du quotidien chaque mois. Un commande vocale suffit pour remplir un panier basé sur les commandes passées précédemment.

En cas de problème technique, comme un code erreur sur un lave-linge, l'IA explique la cause et guide les premières vérifications. Elle repère également les pièces de rechange nécessaires sans que l'utilisateur n'ait besoin de naviguer manuellement sur le site.

Apprentissage des habitudes de consommation

La singularité de cette fonctionnalité réside dans sa capacité à apprendre des habitudes de l'utilisateur. Les recherches, les achats et les confidences faits à l'assistant nourrissent l'expérience sur Amazon. Si un utilisateur souhaite préparer un week-end à la mer, l'IA dresse une liste complète des produits à prévoir.

Pour un cadeau d'anniversaire, l'assistant sélectionne des articles bien notés adaptés à l'âge et au budget. Les données relatives à la famille, aux animaux ou aux régimes alimentaires permettent un ciblage précis. Les utilisateurs peuvent consulter ou modifier ces préférences directement dans la conversation.

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Cette logique d'apprentissage a suscité des débats aux États-Unis, où l'outil a succédé à Rufus en mai. Les fonctions précédentes restent disponibles mais sont désormais accessibles via l'interface conversationnelle. L'IA retient les informations issues des listes d'envies et des échanges précédents.

Préparation stratégique pour le Black Friday

Ce lancement intervient juste avant la semaine Black Friday d'Amazon, prévue du 19 au 30 novembre. L'outil prépare les acheteurs à cette période de forte affluence en anticipant leurs besoins. Les alertes à prix cible seront disponibles prochainement, une fonctionnalité déjà présente sur les enceintes Echo.

Les mises à jour futures promettront une compréhension meilleure des préférences utilisateur. L'IA s'adaptera à chaque appareil utilisé pour maintenir une cohérence dans les recommandations. La fonctionnalité reste strictement dédiée au secteur du shopping.