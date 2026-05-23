Amazon fait une belle affaire avec le blender ProBlend Plus de Philips

Amazon offre une réduction de presque 20% sur le blender ProBlend Plus de la marque Philips en vente. Ce démonstrateur de cuisine Philips se classe parmi les plus puissants du marché, disponible avec une capacité de 2 L en plus du gobelet en polycarbonate amovible. Ses lames aiguisées de qualité professionnelle permettent de आधार réussir une multitude de smoothies sans eau en transformant les ingrédients les plus délicats en textures riches.

Amazon propose une offre inédite avec un blender puissant de la marque Philips , le ProBlend Plus, au prix d'un jeté sur environ 20% moins cher.

Le démonstrateur de cuisine Philips est doté d'un moteur puissant de 1 200 W avec des lames aiguisées, capable de transformer les ingrédients les plus difficiles en textures onctueuses. La grande capacité de 2 L vous permet d'opter pour un blender familial. Il dispose également d'une fonction Pulse pour obtenir de la puissance supplémentaire, d'un gobelet à mixer et d'un bocal nervuré pour une circulation optimale des ingrédients.

Ce modèle est facile à nettoyer avec un programme automatique de nettoyage pour le bocal et se décline à divers coloris





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