La Ninja Air Fryer MAX PRO, friteuse sans huile de 6,2 litres avec 6 modes de cuisson et puissance de 2000 W, passe à 99,99 € au lieu de 149,99 € sur Amazon dans le cadre des offres en avant-première du Prime Day.

Amazon fait chuter le prix du Air Fryer Ninja Max Pro à moins de 100 € avant même le Prime Day . La Ninja Air Fryer MAX PRO, friteuse sans huile de 6,2 litres avec 6 modes de cuisson et puissance de 2000 W, passe à 99,99 € au lieu de 149,99 € sur Amazon dans le cadre des offres en avant-première du Prime Day .

Une remise de 50 € sur l'un des airfryers les plus complets du marché, idéal pour cuisiner plus sainement sans sacrifier le croustillant. Les friteuses sans huile ont profondément changé la manière de cuisiner au quotidien pour beaucoup de foyers, en rendant les frites, viandes rôties et légumes croustillants accessibles sans bain d'huile ni four qui chauffe toute la cuisine.

La Ninja Air Fryer MAX PRO est l'un des modèles qui a le plus recherché dans cette catégorie, grâce à sa capacité familiale de 6,2 litres et son mode Max Crisp qui monte jusqu'à 240 °C. Cette offre en avant-première du Prime Day à 99,99 € permet de s'en équiper avant la ruée. Pourquoi choisir l'excellent Air Fryer Ninja Max Pro ? 6,2 litres de capacité pour cuisiner pour 2 à 4 personnes sans faire plusieurs tournées.

Une friteuse pensée pour simplifier la cuisine du quotidien en famille. La Ninja Air Fryer MAX PRO s'adresse aux foyers qui veulent cuisiner plus sainement sans allonger le temps passé en cuisine. Elle permet de préparer jusqu'à 1 kg de frites ou 4 blancs de poulet entiers en une seule fournée, ce qui évite les tournées successives habituelles avec les modèles plus petits.

La friteuse sans huile permet de frire sans huile pour les frites et nuggets, de rôtir pour les viandes, de cuire au four pour les gâteaux et tartes, de réchauffer sans ramollir les restes de la veille, de déshydrater pour les chips de légumes ou fruits secs, et le mode Max Crisp pour les aliments surgelés ou réchauffés. Avec une cuisson jusqu'à 50% plus rapide qu'un four classique et jusqu'à 60% d'énergie consommée en moins, cela change concrètement le budget et le rythme des repas en semaine.

Ce qui distingue la Ninja Air Fryer MAX PRO de la plupart des friteuses sans huile de sa catégorie est sa capacité de monter jusqu'à 240 °C contre 200 °C pour la majorité des modèles concurrents. Cette température maximale plus élevée permet de saisir les aliments plus intensément en surface, ce qui reproduit un effet très proche de la friture traditionnelle sur les frites, les ailes de poulet ou les aliments panés, tout en conservant un intérieur moelleux.

La plaque de cuisson réglable en deux positions optimise la circulation de l'air chaud selon l'épaisseur des aliments : position basse pour une cuisson uniforme sur les pièces épaisses, position haute pour maximiser la capacité et dorer les petits morceaux. La réduction de matières grasses atteint jusqu'à 75% par rapport à une friture classique, sans compromis perceptible sur le résultat croustillant.

À 99,99 € au lieu de 149,99 €, la Ninja Air Fryer MAX PRO représente une très bonne entrée dans la cuisine sans huile, avec une capacité familiale réelle, six modes de cuisson couvrant tous les usages courants et un mode Max Crisp qui la distingue clairement de la concurrence. Cette remise de 50 € en avant-première du Prime Day est cohérente avec le niveau de qualité proposé





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