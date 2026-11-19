Pétition et mobilisation contre le projet de data center Amazon à Tigery, en bordure de la forêt de Sénart, craignant pollution et nuisances environnementales majeures pour cette zone protégée.

Un mouvement d'opposition s'intensifie autour du projet ambitieux de construire un important data center pour Amazon Web Services à Tigery, en lisière de la forêt de Sénart. Ce vendredi, alors que les prévisions météo indiquent une vigilance orange élargie avec des rafales violentes, l'attention des habitants et des associations se porte sur une question bien plus structurante que les intempéries : l'avenir de ce massif forestier stratégique.

Pétition contre l'impact environnemental

Un collectif de riverains a officiellement lancé une pétition intitulée Ce projet n'est pas une fatalité, réclamant l'abandon pur et simple du chantier prévu par la multinationale américaine. Cette mobilisation numérique fait suite à une manifestation sur la voie publique organisée le samedi 7 novembre à Tigery, où les opposants ont déployé une banderole pour exprimer leur mécontentement face aux risques écologiques potentiels. Neuf jours après ce rassemblement, la contestation gagne du terrain en ligne, touchant des centaines de signatures contre l'implantation de ces infrastructures numériques massives.

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Un projet de grande envergure énergétique

Le projet d'Amazon Web Services se distingue par une puissance considérablement plus élevée que celle du data center de la Société Générale, qui fonctionnait sur le même site jusqu'en 2021. La vocation future du site sera exclusivement dédiée aux services cloud et à l'intelligence artificielle, deux domaines notoirement gourmands en énergie. Par conséquent, les consommations électriques et l'impact thermique sur l'environnement immédiat seront démultipliés par rapport aux installations précédentes. Amazon est propriétaire du terrain depuis plusieurs années et a formalisé sa démarche en déposant une demande d'autorisation d'urbanisme en juin dernier auprès de la préfecture de l'Essonne, ainsi qu'une demande d'agrément environnemental auprès de la préfecture de région.

Arguments juridiques et transparence du dossier

La situation juridique locale a été complexifiée par une décision récente de la justice en Essonne, qui a donné raison à l'entreprise concurrente CyrusOne face aux associations contestant son propre vaste projet de data center dans la région. Dans le cas précis d'Amazon, les documents relatifs au projet ne sont pas publics durant cette phase prélimiaire, ce qui laisse filtrer très peu d'informations techniques détaillées. Amazon n'a pas répondu aux sollicitations des médias concernant ces points précis. Toutefois, l'édile local explique que le projet respecte les normes d'urbanisme, environnementales et réglementaires en vigueur. Il précise notamment que le nouveau site prévoira la préservation obligatoire d'une bande de cinquante mètres de la lisière de la forêt, garantissant qu'aucune construction nouvelle ne s'érigera à moins de cette distance des arbres existants.

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Craintes pour la biodiversité protégée

La forêt de Sénart, située à cheval sur les départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, bénéficie depuis 1995 du statut spécifique de forêt de protection. Ce classement théorique devrait la mettre à l'abri de toutes velléités foncières destructrices, mais les opposants craignent le contraire. Jean-Noël Lafaille, membre actif du collectif d'opposants, énumère une liste précise de nuisances potentielles qui menacent directement la faune et la flore. Il alerte sur l'éclairage intense requis pour la sécurité du site, qui perturbe les animaux, la flore et les humains. De plus, le bruit continu des climatiseurs prendrait le relais de la route départementale D33, générant une pollution sonore permanente. Les riverains redoutent également la dispersion de fluides de refroidissement chargés en polluants éternels, tels que les PFAS, qui représenteraient jusqu'à 5 % des volumes et s'accumuleraient dans l'air et le sol, détruisant progressivement la zone humide avoisinante.

Perspectives et calendrier d'implantation

En défense du projet, il est avancé qu'il est logique de reconstruire un data center là où un tel établissement existe déjà depuis près de cinquante ans, préférant ce modèle au développement d'un nouveau hub logistique qui ferait circuler des centaines de camions jour et nuit dans la commune. Les tenants du projet affirment que la nouvelle installation consommerait moins d'eau que celle exploitée par la Société Générale grâce aux techniques de free cooling, c'est-à-dire un refroidissement passif ou naturel, ainsi qu'aux évolutions technologiques récentes sur ces équipements. Le début effectif du chantier pourrait intervenir au milieu de l'année 2027. L'enquête publique, qui doit être organisée à l'issue de la procédure actuelle, permettra enfin la divulgation des documents sur le projet et offrira aux habitants la possibilité de formuler des remarques et observations officielles, alors que la forêt reste bordée par les vallées de l'Yerres et de la Seine, renforçant sa vulnérabilité face à la hausse des températures.