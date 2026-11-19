Amazon entame sa Black Week 2026 avec des remises jusqu'à -67%. Découvrez les meilleures offres tech du jour, incluant le Galaxy Z Fold8 Ultra à 740€ de moins et la caméra Blink Outdoor 4.

Amazon a officiellement ouvert les hostilités de sa Black Week 2026 ce jeudi, lançant une vaste opération commerciale qui précède directement le Black Friday. Cette nouvelle vague de promotions touche spécifiquement le secteur technologique et la maison connectée, avec une mise à jour quotidienne des 100 offres sélectionnées par les rédacteurs. L'opération s'adresse à l'ensemble de la clientèle, bien que les abonnés Amazon Prime bénéficient d'un avantage logistique majeur grâce à la livraison rapide gratuite. Les conditions d'accès aux tarifs promotionnels sont simples, mais la vigilance reste de mise car les prix peuvent fluctuer d'une heure à l'autre au fil des relevés effectués tout au long de la journée.

Remises record sur le Galaxy Z Fold8 Ultra

La promotion phare de cette première vague concerne le nouveau smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold8 Ultra. Amazon affiche une réduction record en euros avec un prix barré qui représente une économie de 740 euros par rapport au tarif initial. Ce modèle haut de gamme, disponible en version 512 Go, promet des performances solides avec un capteur photo de 200 mégapixels, une batterie de 5 000 mAh et l'intégration de Galaxy AI pour le multitâche. Bien que l'équipe éditoriale n'ait pas encore testé cet appareil récemment sorti, il succède au Galaxy Z Fold 7 qui avait reçu un score de 9 sur 10. Le prix barré affiché correspond au prix conseillé par la marque, garantissant la réalité de la remise par rapport aux tarifs officiels.

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iPhone Air et autres smartphones populaires en baisse

L'offre inclut également le nouvel iPhone Air, qui propose un design ultra-fin de 5,6 mm pour un poids de 165 grammes. Équipé de la puce A19 Pro, ce device a obtenu un score de 8 sur 10 lors de nos tests précédents. Le prix barré affiché est de 1 329 euros, bien que notre analyse ait constaté un prix de lancement de 1 229 euros. Il convient de noter une différence de performance graphique d'environ 31 % sur AnTuTu par rapport à l'iPhone 17 Pro Max. Le Samsung Galaxy S25 est quant à lui proposé à 519 euros, inférieurement au seuil de 550 euros jugé pertinent. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces et d'une puce Exynos 2500, mais son autonomie reste limitée à environ une journée d'utilisation intensive.

Accessoires et audio avec des prix cassés

Les écouteurs Galaxy Buds3 Pro de Samsung bénéficient d'une réduction de 50 %, les passant à 119,99 euros. Ce prix barré de 249,95 euros correspond à un ancien prix de vente pratiqué par Amazon. Ces écouteurs intègrent la réduction active de bruit et l'audio 360, mais il est recommandé de les associer à un smartphone Samsung pour profiter de toutes leurs fonctions avancées. Du côté des casques audio, les AirPods Pro 3, notés 9 sur 10, offrent environ 30 heures d'autonomie avec réduction de bruit. Leur successeur, le Sony WH-1000XM6, est également disponible à la vente, confirmant l'évolution rapide du marché des écouteurs sans fil haut de gamme.

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Maison connectée et console de jeu emblématiques

Le robot aspirateur Roborock attire l'attention avec une pression d'aspiration de 25 000 Pa et une fonction de lavage des serpillières à 75 degrés Celsius. Vendu par la boutique officielle sur la plateforme, il coûte 699,99 euros avec un prix barré correspondant au tarif conseillé. Dans le segment des ventes en ligne, la tablette Galaxy Tab S9 FE avec un écran de 10,9 pouces et une certification IP68 reste une référence accessible. Elle est livrée avec le S Pen et un chargeur 25 watts, malgré des performances jugées irrégulières lors des tests précédents. Enfin, la console Nintendo Switch 2 et la caméra de sécurité Blink Outdoor 4 figurent parmi les meilleures ventes.

Meilleures ventes et calendrier des promotions

La caméra Blink Outdoor 4 détient le record de pourcentage de remise avec une baisse de 67 %, la rendant particulièrement attractive pour sécuriser les intérieurs. La Kindle Paperwhite complète le top des ventes au moment du relevé effectué le 18 novembre. Ces quinze offres détaillées, incluant les huit produits aux remises maximales et les sept meilleures ventes, couvrent un spectre large allant du smartphone à la maison connectée. Les consommateurs ont intérêt à consulter les fiches produits attentivement, car certaines remises sont calculées sur le prix de la veille pour les offres lancées ce jeudi. La sélection reste dynamique et sera actualisée en continu pour refléter les dernières fluctuations du catalogue Amazon.