Découvrez l'offre Black Friday d'Amazon sur la Microsoft Surface Pro 12. L'ordinateur portable tactile est réduit à 599 euros au lieu de 949 euros jusqu'à la fin du mois.

Amazon active une réduction majeure sur la Microsoft Surface Pro 12 durant le Black Friday. Le cybermarchand propose cet appareil pour 599 euros au lieu de 949 euros jusqu'à la fin du mois.

Cette promotion offre une remise de 37 % sur le modèle équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. La Microsoft Surface Pro de 12 pouces repose sur un SoC Snapdragon X Plus et fonctionne sous Windows 11 en natif sur une tablette tactile.

Also read XGIMI MoGo 4 Laser Pack Extérieur à 599€ : Offre Black Friday Amazon

Une promotion de 350 euros sur la Surface Pro 12

Le prix de la Microsoft Surface Pro 12 pouces sous Snapdragon X Plus passe de 949 € à 599 € chez Amazon durant le Black Friday. Cela correspond à une remise de 350 € sur le tarif habituel.

Cependant, il faut tenir compte du fait que le clavier, le stylet et le chargeur ne sont pas fournis avec la tablette. Cette version de la Microsoft Surface Pro est vendue uniquement comme une unité principale sans accessoires annexes inclus dans le prix affiché.

Advertisement

Des caractéristiques techniques pour le productivité quotidienne

Cette version de la Microsoft Surface Pro embarque un écran LCD de 12 pouces qui affiche une définition de 2 196 × 1 464 pixels. Son taux de rafraîchissement monte jusqu'à 90 Hz, et grâce à son format 3:2, la tablette s'avère particulièrement adaptée à la consultation de documents.

Elle permet de poser la Surface sur un bureau et d'ajuster son inclinaison en fonction des besoins. La Microsoft Surface Pro de 12 pouces se destine avant tout aux adeptes de Windows 11 en quête d'une machine légère et polyvalente qui permet de lire, naviguer et travailler au quotidien.

Compatibilité et recommandations pour les utilisateurs

La dimension hybride de la Surface Pro 12 est utile si vous estimez avoir besoin d'alterner entre son mode tablette et son mode PC portable en lui ajoutant un clavier. Mais il faut tout de même vous assurer que les logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser sont compatibles avec Windows 11 sur Arm.

Il faut néanmoins prendre en compte que, même si elle fonctionne sous Windows 11, sa configuration matérielle ne la rend pas forcément compatible avec tous les logiciels PC. Méfiance aussi si vous utilisez des programmes gourmands : ses 8 Go de RAM peuvent s'avérer un peu justes.

Advertisement

L'appareil gagne aussi en intérêt si vous possédez déjà des accessoires compatibles. Dans le cas contraire, il vous faudra peut-être investir séparément dans le clavier et le stylet pour profiter pleinement de l'expérience hybride de la Microsoft Surface Pro 12.