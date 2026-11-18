Découvrez les réductions exceptionnelles sur les aspirateurs laveurs Tineco S7 Stretch Steam, S7 Artist et Stretch S6 chez Amazon pour le Black Friday 2026.

À l'approche imminente du Black Friday, la plateforme Amazon dévoile une sélection stratégique d'aspirateurs laveurs Tineco pour simplifier l'entretien domestique. Cette opération commerciale, active ce mercredi 18 novembre 2026, met spécifiquement en avant trois modèles phares de la marque. Ces appareils allient aspiration puissante et lavage efficace, répondant aux besoins de foyers exigeants recherchant hygiène et gain de temps. Les propriétaires d'animaux et les familles nombreuses trouveront ici des solutions techniques adaptées aux sols difficiles.

S7 Stretch Steam : La technologie vapeur haute température

Le Tineco Floor One S7 Stretch Steam est conçu pour éliminer les salissures tenaces grâce à une vapeur haute température. Sa technologie HyperSteam chauffe l'eau jusqu'à 160 °C à l'intérieur du corps de l'appareil, produisant une sortie de vapeur supérieure à 99 °C. Ce procédé désinfecte et dissout efficacement les graisses, les traces collantes et les saletés incrustées dans les carrelages ou le bois. L'inclinaison à 180 degrés permet d'accéder aux espaces sous les meubles bas jusqu'à 13 cm de hauteur. Le système anti-emmêlement DualBlock prévient l'accumulation des poils et cheveux sur la brosse. L'autonomie atteint 80 minutes en mode standard et 30 minutes en mode vapeur. Le nettoyage automatique FlashDry assèche la brosse à 85 °C en cinq minutes. Ce modèle est proposé à 329,99 euros au lieu de 549,99 euros.

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S7 Artist : Puissance d'aspiration et design élégant

Le Tineco Floor One S7 Artist combine un design soigné avec une puissance d'aspiration de 22 000 Pa. Cette capacité吸力 permet de récupérer poussières, débris et saletés humides avec une grande efficacité. L'autonomie de cet appareil est de 50 minutes, offrant une couverture suffisante pour la plupart des surfaces résidentielles. Son inclinaison à 180 degrés et sa hauteur de 12,85 cm facilitent le passage sous les lits et canapés. Le système DualBlock réduit l'accumulation de poils autour du rouleau, tandis que le nettoyage bilingue améliore l'hygiène le long des plinthes. La technologie FlashDry lave et sèche la brosse à 85 °C après chaque utilisation. Amazon propose ce modèle à 258,99 euros, soit une réduction par rapport au prix habituel de 399,99 euros.

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Stretch S6 : Maniabilité et autonomie prolongée

Le Tineco Floor One Stretch S6 privilégie la maniabilité pour les tâches de nettoyage complexes. Sa technologie HyperStretch permet une inclinaison à 180 degrés avec une hauteur plate de 13 cm. Un système de séparation de l'eau sale en trois chambres protège le moteur et maintient l'efficacité de l'aspiration. Les petites roues d'assistance et la tête pivotante facilitent les déplacements dans les pièces encombrées. Le capteur intelligent iLoop adapte la puissance d'aspiration et le débit d'eau selon la saleté détectée. L'autonomie atteint 40 minutes pour un nettoyage continu de plusieurs pièces. Le système FlashDry nettoie et sèche la brosse à 70 °C en cinq minutes. Le prix promotionnel sur Amazon est de 189,99 euros, contre 299,99 euros habituellement.