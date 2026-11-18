Découvrez le calendrier complet du Black Friday 2026 sur Amazon. Des réductions de novembre à Cyber Monday 2026 avec des promotions sur électroménager et tech.

Le géant du e-commerce américain Amazon a officialisé le calendrier de sa grande campagne commerciale annuelle pour la fin de l'année 2026. La plateforme de vente en ligne prévoit le lancement officiel de ses promotions massives pour le Black Friday, qui débutera le jeudi 19 novembre 2026. Cette période de soldes exceptionnelles se prolongera jusqu'au lundi 30 novembre 2026, date connue sous le nom de Cyber Monday, un jour spécifiquement dédié aux offres accessibles exclusivement via internet.

Déroulement et calendrier des promotions

Cette période Black Friday Amazon 2026 s'étale sur une durée totale de 12 jours, offrant aux consommateurs un large éventail de réductions couvrant pratiquement tous les rayons du site. Les prix sur les divers produits sont susceptibles d'évoluer au fil des jours, incitant les acheteurs à consulter régulièrement la plateforme pour ne manquer aucune opportunité. Le vendredi 27 novembre 2026 est identifié comme le jour J de l'événement, une date clé qui promet de réserver des surprises financières notables aux clients les plus attentifs.

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Pour répondre à l'impatience d'une partie de l'audience, Amazon a déjà mis en place des ventes flash en avant-première sous la bannière Pré-Black Friday. Ces offres anticipées permettent aux utilisateurs de commencer à réaliser des économies significatives avant même le début officiel de la campagne. Cette stratégie permet aux clients de sécuriser certains articles à prix réduits sans attendre la date fatidique du vendredi noir.

Top des meilleures offres et réductions

Les bons plans Amazon du moment incluent des remplacements majeurs dans les categories électroménager et maison. L'Airfryer Ninja Double Stack XL est par exemple proposé à 169€99, marquant une baisse spectaculaire par rapport à son prix initial de 269€99. Dans le domaine de la préparation caféine, la Machine à café De'Longhi Magnifica Evo est accessible à 329€ au lieu de 399€99. La célèbre Cocotte Le Creuset Signature voit son prix chute à 355€11, offrant une économie considérable par rapport aux 698€ demandés habituellement.

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Les offres sur le petit électroménager et les accessoires domestiques restent également très compétitives. Le Blender chauffant Moulinex est proposé à 74€98, contre 129€99 initialement. Le Sapin de Noël artificiel Nordmann est vendu à 262€42 au lieu de 349€90, tandis que la Machine à coudre électrique passe à 129€97. Une Batterie de cuisine Tefal 20 pièces est disponible à 119€99, soit moitié prix par rapport à 229€99. Les articles d'entretien et de mode ne sont pas en reste, avec le Rasoir anti bouloche Philips à 9€99 et les Baskets Skechers à 34€95.

Dans la catégorie des appareils d'entretien de haute technologie, les robots aspirateurs et laveurs dominent les promotions. Le Robot aspirateur Dreame L10s Ultra Gen 2 est affiché à 329€ contre 499€. Le Mini robot laveur de vitres Ecovacs descend à 199€ au lieu de 299€, et le Robot aspirateur laveur Roborock est proposé à 299€99 contre 599€99. Les modèles Tineco One Stretch S6 et One S7 Pro sont respectivement à 219€99 et 229€99, tandis que le Tineco One S9 Master est proposé à 399€99 au lieu de 549€99.

Avantages de l'abonnement Amazon Prime

Profiter au mieux du Black Friday Amazon 2026 implique souvent l'adhésion au programme de fidélité Amazon Prime. Ce programme permet non seulement de préparer les achats de Noël avec des prix imbattables, mais offre aussi des privilèges exclusifs. L'adhésion étant payante, il est possible de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours avant tout engagement financier. Cette période d'essai permet de tester les services clés tels que la livraison express offerte et l'accès en avant-première aux ventes flash.

Le catalogue de contenus multimédias réservé aux membres Prime constitue un atout supplémentaire de l'abonnement. Les utilisateurs ont accès à des vidéos, des audios et des lectures exclusives qui enrichissent l'expérience client au-delà du simple acte d'achat. Combiner les réductions du Black Friday avec les avantages de livraison et de divertissement de Prime maximise la valeur perçue des dépenses engagées durant cette période hivernale.