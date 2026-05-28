Amandine Petit se confie sur les préparatifs stressants de son mariage avec Julien Georges

La Miss France 2021 dévoile les coulisses de l'organisation de son mariage, entre fatigue et bonheur.

Depuis son élection en tant que Miss France 2021, Amandine Petit a su captiver le public par son charisme et son élégance. Mais derrière les paillettes, la jeune femme de 27 ans vit une histoire d'amour digne d'un conte de fées avec Julien Georges .

Fiancée depuis juillet dernier, elle partage désormais avec ses abonnés les coulisses de la préparation de leur mariage, un événement qu'elle espère inoubliable. Dans une série de publications sur Instagram, elle s'est confiée sur le stress et l'émotion qui accompagnent cette étape cruciale. Mercredi 27 mai, Amandine a posté une photo d'elle assise au milieu d'un bazar organisé, entourée de cartons et de décorations.

'C'est le jour de mon essai coiffure que j'ai réalisé que j'allais me marier', a-t-elle écrit en légende. Elle a avoué être submergée par les préparatifs, mais reste déterminée à savourer chaque instant.

'Beaucoup de fatigue, beaucoup d'amour, et probablement les souvenirs les plus précieux de notre vie', a-t-elle ajouté, en évoquant les montagnes russes émotionnelles qu'elle traverse. La jeune femme, connue pour sa discrétion, a confié qu'elle n'avait jamais parlé de sa vie privée auparavant, mais que cette nouvelle étape méritait d'être partagée. Au-delà des préparatifs, Amandine a également évoqué ses projets personnels. Dans une interview récente, elle a déclaré : 'Au niveau personnel, j'aimerais bien avoir un enfant et me marier.

Le mariage est important pour moi. J'ai envie de fonder une famille.

' Elle a souligné que ce projet était en ligne avec ses valeurs et son éducation. Malgré le stress inhérent à l'organisation d'un grand jour, elle reste sereine et confiante, soutenue par Julien et ses proches. Les fans de la reine de beauté suivent avec attention les avancées de ce mariage tant attendu, qui promet d'être un événement mémorable.

Amandine prouve une fois de plus que derrière la façade glamour se cache une femme authentique, prête à partager les moments clés de sa vie





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