Amandine Petit : des photos de son enterrement de vie de jeune fille en Normandie

Amandine Petit a partagé des photos de son enterrement de vie de jeune fille en Normandie avec ses amies les plus proches. La Miss France 2021 a passé un moment inoubliable dans une villa en Normandie, où elle a pu se relaxer au bord de la piscine et profiter de moments de rigolade avec ses proches.

Amandine Petit dévoile des photos de son enterrement de vie de jeune fille en Normandie avec ses amies les plus proches. La Miss France 2021 a partagé des images de son week-end de fête, où elle a été mise à l'honneur par ses meilleures amies.

La jeune femme a passé un moment inoubliable dans une villa en Normandie, où elle a pu se relaxer au bord de la piscine et profiter de moments de rigolade avec ses proches. Amandine Petit a été plongée dans l'ambiance en étant tout de blanc vêtue, que ce soit pour le maillot de bain, le short, le voile qu'elle avait mis dans ses cheveux ou encore les lunettes en forme de cœur.

Les internautes ont réagi avec émotion à ces photos, heureux de la voir aussi épanouie. La jeune femme a également reçu de gentils messages de certains membres de son entourage, parmi lesquels Alban Pellegrin, ancien participant de The Voice





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