Amandine Gay dénonce l'attentat de Trappes et le mépris politique

L'autrice et réalisatrice Amandine Gay analyse l'attentat de Trappes du 23 octobre, soulignant la souffrance des victimes et les manquements des autorités face au racisme.

La réalisatrice et autrice afroféministe Amandine Gay publie une tribune choc suite à l'attentat négrophobe survenu à Trappes le 23 octobre dernier. Cet acte violent a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi et a grièvement blessé une fillette nommée Ramatou, touchant profondément la communauté noire et les minorités visibles en France. Dans cette analyse, Amandine Gay décortique les traumatismes collectifs engendrés par ce crime raciste et pointe du doigt l'indifférence institutionnelle qui accompagne souvent ces drames. Son regard, aiguisé par ses précédents travaux sur les discriminations, offre une lecture systémique de la violence policière et sociale qui frappe les populations minorisées.

La violence du 23 octobre et ses victimes

L'attentat perpétré dans les Yvelines a fait sept blessés au total, dont la jeune Ramatou, âgée de douze ans. Cette dernière a reçu huit balles dans le corps, un traumatisme physique et psychique immense pour une enfant. Le père de Pengo Bossio Wangi, la victime décédée, était membre historique des Black Dragons. Ce groupe des années 1980 combattait aux côtés des antifas pour protéger les jeunes Noirs et Maghrébins des agressions, notamment celles menées par d'anciens combattants de la guerre d'Algérie. Amandine Gay souligne la tragédie de voir ces combats pour la sécurité des quartiers perdus de vue, alors que les nouvelles générations doivent encore survivre à une violence systémique similaire.

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Le déni présidentiel et la minimisation de l'acte

La position du président de la République a suscité l'ire de l'autrice en affirmant que ce n'était pas la première fois qu'un acte terroriste était commis en raison de la couleur de peau ou de la religion. Amandine Gay réfute cette notion de nouveauté, expliquant que les personnes racisées vivent quotidiennement cette menace depuis des décennies. Elle dénonce également les propos du Premier ministre qui a comparé la mort de Pengo Bossio Wangi à celle du militant néonazi Quentin Deranque, survenue lors d'une rixe. Cette comparaison est jugée comme une manifestation de suprématie blanche, bafouant la mémoire des Noirs même après leur mort, une pratique héritée directement de l'histoire de l'esclavage.

Un traumatisme communautaire et le deuil collectif

Après les événements de Trappes, Amandine Gay a ressenti une colère intense, accompagnée de peur et de désespoir. Elle s'interroge sur le fait de risquer d'être tuée simplement pour ce que l'on est. Ce type de violence crée un stress post-traumatique communautaire chez les personnes noires, une fatigue constante liée à la nécessité de mettre en place des stratégies d'évitement des agressions racistes. Les groupes WhatsApp entre amies noires ont servi de lieu de respiration et de soutien, avec des sessions de yoga ou des conversations virtuelles pour ne pas rester seules face à l'horreur. La thérapie individuelle a également été cruciale pour traverser cette période de deuil difficile.

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L'interdiction du rassemblement à Paris et la répression

L'émotion publique a trouvé une expression douloureuse lors de l'interdiction du rassemblement prévu place de la République à Paris. Le Préfet de police a refusé cette levée de deuil, forçant les manifestants à se déplacer vers la Bourse du travail à la dernière minute. Là encore, le chaos s'est installé et les participants ont fini par être gazés par les forces de l'ordre. Cet épisode illustre la non-prise en compte de la douleur des familles et de la communauté, refusant même le droit à la commémoration pacifique. Pour Amandine Gay, cela confirme que les vies des personnes racisées ne sont pas considérées comme précieuses par les autorités.

Une mémoire effacée et l'absence de reconnaissance

L'absence de deuil national immédiat pour la mort de Pengo Bossio Wangi contraste avec la résonance donnée à d'autres drames. Amandine Gay rappelle que les histoires des personnes racisées sont peu connues du groupe majoritaire en France. Elle cite l'exemple de la guerre de décolonisation au Cameroun, dont le niveau de violence est méconnu par les citoyens blancs pris au hasard. Cette amnésie sociale empêche une véritable empathie et une reconnaissance des souffrances passées et présentes. L'autrice, qui mène actuellement des recherches à la Villa Médicis à Rome sur Sainte Joséphine Bakhita, utilise sa plateforme pour demander que ces mémoires soient entretenues et respectées.