Amanda Anisimova remporte son premier titre WTA 1000 à Doha

L'Américaine Amanda Anisimova a remporté le tournoi WTA 1000 de Doha, battant Jelena Ostapenko en finale. Ce titre marque un nouveau sommet pour Anisimova, qui devient la joueuse la moins bien classée à s'imposer à Doha depuis la création du tournoi.

L'Américaine Amanda Anisimova (41e mondiale) a remporté samedi le tournoi WTA 1000 de Doha , son premier titre dans cette catégorie d'épreuves, la plus prestigieuse après les quatre Grands Chelems. La droitière du New Jersey, âgée de 23 ans, a battu 6-4, 6-3 son aînée Jelena Ostapenko (37e mondiale à 27 ans), qui échoue pour la troisième fois en finale d'un Masters 1000.

Anisimova s'est adjugée au Qatar le troisième titre de sa carrière, après avoir gagné les plus modestes tournois de Bogota en 2019 et Melbourne en 2022. « Je n'arrive pas à y croire », s'est émerveillée la gagnante dans son interview d'après-match. L'Américaine devient la joueuse la moins bien classée à s'imposer à Doha depuis la création du tournoi en 2001, qui n'avait jamais opposé deux prétendantes classées hors du top 30. Le record était jusqu'ici codétenu par la Tchèque Petra Kvitova et la Belge Elise Mertens, qui occupaient le 21e rang mondial lors de leur sacre, respectivement en 2018 et en 2019. Battue par sa compatriote Jessica Pegula (5e) lors de sa première finale en WTA 1000, à Toronto en 2024, Anisimova a cette fois triomphé au terme d'un match particulièrement décousu et interrompu à deux reprises par la pluie. Première à breaker son adversaire dans la manche inaugurale, l'Américaine s'est immédiatement fait débreaker par Ostapenko, qui a ensuite pris les commandes du set (4-3). Deux jeux plus tard, Anisimova a une nouvelle fois breaké la Lettonne (5-4) avant d'empocher la manche 6-4 sur son service. Le 2e set a été interrompu à 3-3, 40-40 sur le service d’Ostapenko, la pluie rendant le court de Doha dangereusement glissant. A la reprise, la lauréate de Roland-Garros en 2017 n'est plus arrivée à gagner le moindre jeu, multipliant les doubles fautes (10 au total).Après ses défaites en finale à Doha en 2016 et à Miami en 2018, Ostapenko reste donc en quête d'un premier trophée en WTA 1000, malgré des victoires retentissantes contre la 4e mondiale Jasmine Paolini puis la triple tenante du titre Iga Swiatek (2e) sur la route de la finale.





