Amanda Anisimova crée l'exploit à Doha!

L'Américaine Amanda Anisimova remporte le tournoi WTA 1000 de Doha, devenant la joueuse la moins bien classée à s'imposer dans ce tournoi.

C'est une sensation à Doha ! L'Américaine Amanda Anisimova a réalisé un exploit de taille en remportant le tournoi WTA 1000 . Joueuse classée 41e mondiale, elle a dominé la Lettonne Jelena Ostapenko (37e mondiale) en finale, marquée par des interruptions dues à la pluie, sur un score de 6-4, 6-3.

Cette victoire représente un accomplissement majeur pour Anisimova, 23 ans, qui s'impose pour la première fois dans une épreuve de cette envergure et décroche son troisième titre en carrière après ceux de Bogota en 2019 et Melbourne en 2022. L'Américaine, émue par son succès, déclare : « C'est incroyable ! ».Anisimova devient ainsi la joueuse la moins bien classée à remporter le tournoi de Doha depuis sa création en 2001. Un record auparavant détenu par la Tchèque Petra Kvitova et la Belge Elise Mertens, qui occupaient respectivement les 21e rangs mondiaux lors de leurs victoires en 2018 et 2019. La finale a été un match particulièrement contrasté, marqué par des interruptions dues à la pluie. Anisimova a réussi à breaker son adversaire en première manche, mais Ostapenko a répondu immédiatement. Le set a été remporté par Anisimova au tie-break après une bataille intense. Le second set a été interrompu à 3-3, 40-40 sur le service d'Ostapenko en raison de la pluie. À la reprise, Ostapenko n'a pas réussi à renverser la vapeur et a concédé le set à Anisimova.Cette victoire a une grande valeur pour Anisimova qui avait déjà connu une défaite en finale d'un tournoi WTA 1000 à Toronto en 2024 face à sa compatriote Jessica Pegula (5e mondiale). Anisimova a démontré sa capacité à rester concentrée et à s'imposer malgré les adversités. La Lettonne Jelena Ostapenko, malgré sa défaite, a réalisé un parcours impressionnant en atteignant la finale





