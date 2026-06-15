Amad Diallo marque le but victorieux qui propulse la Côte d'Ivoire en tête du groupe E de la Coupe du monde 2026

Dans un match serré contre l'Équateur, Amad Diallo inscrit le seul but de la rencontre, offrant à la Côte d'Ivoire une victoire 1-0 décisive et la plaçant en première position du groupe E aux côtés de l'Allemagne, ouvrant la voie à une campagne prometteuse en Coupe du monde 2026.

La Côte d'Ivoire a ouvert son parcours à la Coupe du monde 2026 en s'offrant une victoire 1-0 contre l'Équateur, grâce à un but décisif d' Amad Diallo dans les toutes dernières minutes du match.

Le duel, disputé le dimanche 14 juin à Philadelphie, a tenu toutes ses promesses : après un début de partie très équilibré, les deux équipes ont vu leurs attaques se heurter aux traverses à trois reprises, deux fois du côté équatorien et une fois du côté ivoirien. C'est toutefois dans le temps additionnel que le jeune attaquant de Manchester United a fait la différence.

Servi par Wilfried Singo à l'entrée de la surface, Diallo a trompé le gardien adverse d'une frappe du pied gauche légèrement dévissée, inscrivant ainsi le seul but du match et offrant aux Éléphants la première place du groupe E, à égalité avec l'Allemagne qui avait déjà concédé une écrasante victoire 7-1 contre le Curaçao. Le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé, avait initialement fait entrer Bazoumana Touré en attaque, reléguant Diallo au banc.

Le coach équatorien Sebastian Beccacece, de son côté, n'a pas hésité à laisser le défenseur du Milan AC, Pervis Estupiñán, en réserve. Malgré une domination précoce de l'Équateur, qui a vu John Yeboah et Alan Minda tester la barre transversale dans la première période, les Ivoiriens ont patienté et ont progressivement imposé leur jeu.

Après la pause, le dynamisme a augmenté : Séko Fofana a alimenté Elye Wahi, qui a frôlé le cadre avant de toucher la barre grâce à un centre de Yan Diomandé. La défense ivoirienne, portée par la solide prestation de Yahia Fofana, a repoussé les tentatives sud‑américaines, notamment le tir puissant de Gonzalo Plata à la 68e minute.

Cette victoire revêt une importance particulière pour les Éléphants, qui, après des éliminations dès la phase de groupes lors de leurs trois précédentes participations (2006, 2010, 2014), espèrent enfin franchir le cap tant attendu des huitièmes de finale. Avec trois points dès le premier match, la Côte d'Ivoire aborde son prochain affrontement contre l'Allemagne avec confiance.

Le duel, programmé pour le 20 juin à Toronto, pourrait bien décider du premier ou du deuxième poste du groupe E. Au‑delà du résultat immédiat, le but de Diallo aura sans doute renforcé la cohésion du groupe, démontrant que les Éléphants possèdent la capacité de résister à la pression et de saisir les opportunités décisives dans les moments les plus critiques. Le tournoi s'annonce donc comme une véritable aventure pour la sélection ivoirienne, qui se prépare désormais à affronter les géants du football mondial tout en poursuivant son rêve historique d'atteindre les phases à élimination directe





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