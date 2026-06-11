Alzheimer avancé : un réveil temporaire et spectaculaire grâce à la psilocybine

Un cas clinique exceptionnel au Brésil montre qu'une dose élevée de psilocybine a permis à une patiente atteinte d'Alzheimer sévère de retrouver brièvement la parole, la marche et la continence.

La maladie d' Alzheimer est généralement considérée par la communauté scientifique comme une pathologie irréversible, marquée par un déclin cognitif et physique progressif qui mène inévitablement à un point de non-retour.

Pour la plupart des neurologues, lorsque des fonctions vitales et sociales telles que la parole, la capacité de locomotion autonome ou la continence sphinctérienne sont perdues, il est admis que ces capacités ne reviendront jamais. Pourtant, un rapport de cas clinique publié en mai 2026 dans la revue Frontiers in Neuroscience apporte un éclairage nouveau et intrigant sur la plasticité cérébrale, même dans des stades très avancés de la neurodégénérescence.

L'étude détaille l'expérience d'une femme de plus de 80 ans, vivant avec un Alzheimer sévère depuis près d'une décennie. Avant l'intervention, sa communication était réduite à de simples monosyllabes, elle souffrait d'une incontinence totale et dépendait presque entièrement de tiers pour tous les actes de la vie quotidienne. L'intervention, menée au Brésil, a consisté en l'administration d'une dose dite héroïque de psilocybine, le principe actif contenu dans certains champignons hallucinogènes.

La patiente a reçu une dose unique de 5 grammes de champignons de la variété Enigma, un dosage largement supérieur aux quantités habituellement testées dans les protocoles de recherche clinique. La phase initiale suivant l'ingestion a été particulièrement éprouvante pour l'organisme de la patiente. Les cliniciens ont observé des symptômes de stress physiologique intense, notamment une hyperthermie suspectée, une sudation abondante et un état de léthargie profonde s'apparentant à un sommeil très lourd.

Cependant, environ 19 heures après la prise, un réveil inattendu s'est produit. La patiente a alors entamé plusieurs heures de discours autobiographiques fluides, un contraste saisissant avec son état antérieur où elle ne prononçait que quelques syllabes. Le lendemain, elle a commencé à reconnaître ses proches et, dès le deuxième jour, elle a pu remarcher sans aucune assistance.

Plus étonnant encore, entre le deuxième et le troisième jour, elle a retrouvé l'autonomie pour s'habiller et a cessé d'être incontinente, même durant la nuit, mettant fin à cinq années de dépendance aux protections. Ces améliorations significatives ont persisté pendant plusieurs semaines. Un mois plus tard, une seconde dose plus modeste de 3 grammes a été administrée, entraînant un retour de l'expression verbale, de l'humour, des mimiques faciales et une agilité motrice accrue.

La patiente a même exprimé spontanément son plaisir d'être présente dans le centre de soin. Sur le plan scientifique, ces observations suggèrent que la psilocybine pourrait agir en stimulant le récepteur de la sérotonine 5-HT2A, modifiant ainsi la dynamique des grands réseaux cérébraux, notamment le réseau du mode par défaut, lequel est intrinsèquement lié à la mémoire autobiographique et à la conscience de soi.

Les chercheurs brésiliens émettent l'hypothèse que des capacités fonctionnelles latentes persistent dans le cerveau, même lorsque celui-ci est sévèrement touché par la neurodégénérescence. Le retour durable de la continence est ici analysé comme un indicateur fort, difficilement attribuable au simple hasard, et rappelle des expériences menées sur des modèles murins où des fonctions perdues réapparaissaient après une réactivation ciblée des circuits neuronaux.

Toutefois, la prudence reste de mise. Ce rapport ne repose que sur un cas unique, réalisé dans un cadre privé à São Paulo, sans groupe de contrôle, sans protocole strict et sans l'appui de l'imagerie cérébrale ou de biomarqueurs pour confirmer précisément le diagnostic. Les auteurs soulignent d'ailleurs que ces résultats ne constituent pas une rémission de la maladie, mais suggèrent plutôt qu'une capacité résiduelle peut devenir temporairement accessible grâce à certaines conditions de neuromodulation.

Le neuroscientifique Dustin Hines a rappelé avec insistance que le mot clé dans cette étude est temporairement, précisant qu'un cas isolé ne peut être interprété comme une preuve de guérison. Il a fermement déconseillé toute tentative d'auto-médication à domicile, exhortant les familles et les patients à se fier uniquement aux essais cliniques encadrés, menés sur des patients à des stades plus précoces de la maladie et avec des dosages plus prudents





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alzheimer Psilocybine Neurosciences Cerveau Médecine Expérimentale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les Bleues qualifiées pour la Coupe du monde 2027 au Brésil après leur courte victoire contre l'IrlandeL'équipe de France de football féminin s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2027 au Brésil en battant l'Irlande 1-0 à Grenoble grâce à un retourné acrobatique de Melvine Malard en première mi-temps. Réduites à dix après l'expulsion de Thiniba Samoura, les Bleues ont tenu leur avantage grâce à des arrêts décisifs de la gardienne Constance Picaud-Inconnu. Ce succès, combiné à la victoire des Pays-Bas sur la Pologne, permet à la France de conserver la première place de son groupe et de se qualifier directement pour le Mondial. Les Bleues participeront ainsi à leur cinquième Coupe du monde consécutive.

Read more »

C’est fait, l’équipe de France de foot qualifiée pour le Mondial au BrésilGrâce à sa victoire contre l’Irlande lors de l’ultime journée des éliminatoires, l’équipe de France de football va pouvoir disputer son 5e Mondial de suite

Read more »

Les Bleues décrochent leur ticket pour le Mondial 2027 au Brésil dans la douleur, mais avec un but sublimeLa France est assurée de disputer la prochaine Coupe du monde après s’être imposée 1-0 face à l’Irlande, grâce à un retourné acrobatique exceptionnel de Melvine Malard.

Read more »

Cartons rouges en cascade pour le Brésil face aux États-UnisLors d'un match amical à Fortaleza, l'équipe féminine du Brésil a subi une défaite 0-1 contre les États-Unis, ponctuée par huit cartons rouges distribués par l'arbitre. Le sélectionneur Arthur Elias et trois membres de son staff ont été expulsés, tout comme quatre joueuses sur le terrain et après le coup de sifflet final. L'incident a suivi un but contre son camp d'Isabela et a impliqué des joueuses comme Tarciane, Bia Zaneratto, Kerolin et Ludmila, avec des tensions exacerbées devant 55 000 supporters.

Read more »