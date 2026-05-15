Alvaro Arbeloa dément les propos de Kylian Mbappé sur sa place dans l'équipe du Real Madrid

Alvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a fermement démenti les propos de Kylian Mbappé sur sa place dans l'équipe, affirmant qu'il n'avait jamais dit que le joueur était le quatrième attaquant de l'équipe et qu'il n'était pas en état de débuter le match en question.

Remplaçant lors du succès du Real Madrid contre Oviedo, jeudi soir (2-0), Kylian Mbappé a ensuite affirmé à la presse que l'entraîneur lui avait expliqué qu'il était le « quatrième attaquant » dans la hiérarchie.

Des propos fermement démentis par Alvaro Arbeloa dans la foulée. Alvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, après la victoire contre Oviedo (2-0) et la sortie médiatique de Kylian Mbappé : « À aucun moment, je lui ai dit qu'il était le quatrième attaquant de l'équipe. Il n'a probablement pas compris.

Si, il y a quatre jours, il n'était même pas en mesure d'être sur le banc, avec un autre match à jouer trois jours plus tard, j'estime qu'il n'était pas en état de débuter ce (jeudi) soir. Tant que je suis assis à cette place (sur le banc du Real), je décide qui joue et qui ne joue pas. » « Si un joueur n'aime pas ça, il peut attendre le nouvel entraîneur.

Peu importe le nom des joueurs, c'est ma décision. Kylian a dit que l'équipe avait une structure en première partie de saison, puis l'a perdue en seconde ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a marqué plus de buts durant cette première partie de saison qu'en seconde.





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