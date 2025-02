Aluna Festival : Une édition incontournable au cœur des gorges de l'Ardèche

Le Festival Aluna, un des plus importants festivals de musique en France, revient pour une nouvelle édition exceptionnelle du 26 au 28 juin 2023. Les festivaliers seront accueillis dans un cadre idyllique, le camping 5 étoiles Aluna Vacances, situé à deux kilomètres de la rivière, offrant une vue imprenable sur les gorges de l'Ardèche. L'affiche de cette 18e édition est une véritable promesse de découvertes musicales avec des artistes populaires et des talents émergents. Deux scènes principales, l'« Étoile » et la « Météore », proposeront une programmation riche et variée, allant du rap au R&B, en passant par la pop et le dancehall.

Si le Festival de Nîmes lui brûle la politesse cette année avec une première date dès le 22 juin (le couple lyrique Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak), Aluna reste pour la région, le premier des festivals géants, celui qui ouvre le ban tout en donnant le la, tant niveau affiche que fréquentation. Avec un petit peu plus de 60 000 festivaliers en trois jours l’an passé, la manifestation a retrouvé la forme après quelques années post-pandémie compliquées.

Tout est réuni pour que la prochaine édition, la dix-huitième, soit encore une réussite. Il y a déjà son site, en soi déjà une promesse singulière (toujours tenue) : Aluna se déroule dans l’enceinte du camping 5 étoiles Aluna Vacances, l’un des plus chouettes établissements du Sud Ardèche à deux kilomètres de la rivière. Vallonné, l’espace offre une vue optimale où que l’on soit, en plus d’un cadre agréable et décontracté. Mais c’est bien sûr l’affiche qui fait, littéralement, la différence d’une édition à l’autre. Elle sera répartie comme toujours sur deux scènes, l’“Étoile” pour les têtes d’affiche et la “Météore” pour les artistes en développement et locaux. Aluna, trois soirs, deux scènes. Jeudi 26 juin, la grande scène accueillera Adèle Castillon (l’ex-frontgirl du duo Videoclub), l’émotif et puissant Eddy de Pretto, la star du rap intergénérationnel Soprano et le caïd du R & B, Tayc. Sur la plus petite, se succéderont La Corde raide, La Brigade du kif, Emma Petters, Carbonne, Youssef Swatt’s et enfin Soom T. Vendredi 27 juin, côté “Étoile”, on attend le groupe Kyo, la nouvelle star Pierre Garnier, la pop star Julien Doré et le duo neo-French touch Ofenbach, et côté “Météore”, sont annoncés The Bundies, Arabella, Joanne Radao, Zoufris Maracas, Broken Back et Synapson. Enfin, samedi 28 juin, les gros morceaux seront la nouvelle étoile montante Helena, le chanteur sensible Ben Mazué, le vétéran toujours aussi intense Jean-Louis Aubert et la légende internationale du dancehall Shaggy. Mais la petite scène n’accueillera pas pour autant du menu fretin avec Malaka, Léman, Taïro, Puggy et Yuksek ! Bref, une programmation populaire et ouverte qui prendra tout son sens avec nous, vous, ensemble, en liesse aux portes des gorges de l’Ardèche





