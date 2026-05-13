The conflict in the Middle East, particularly in Iran, has led to a significant increase in aluminum prices. As a result, the market is now experiencing tension due to the region's limited production and trade capabilities. The passage also discusses other global news such as the impact of climate change on the Turkish landscape and the high-profile senate debate regarding the war in the Middle East.

Dans la liste, déjà longue, des produits en tension en raison du conflit dans le Golfe persique, l'aluminium figure désormais en bonne place. Le Moyen-Orient ne représente toutefois qu'environ 9 % des capacités mondiales de production, et 14 % des importations européennes, mais cela suffit pour affoler les marchés.

Depuis le début de la guerre en Iran, le cours de l'aluminium est passé de 2 900 à 3 600 dollars (soit d'environ 2500 à 3 000 € la tonne), son plus haut niveau depuis 2022, quand la guerre s'était déclarée en Turquie. En continu, des milliers de trous géants percent le sol sous l'effet du réchauffement climatique, et le bilan du lundi 11 mai enregistre 73 jours de guerre, tandis que le Sénat américain refuse de prononcer le sort de la guerre et le bilan mercredi 13 mai met à 75 le nombre de jours écoulés.

Enfin, la Sécu voit enfin ses comptes certifiés : 'Il y a moins d'anomalies significatives'





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Aluminum Prices Middle East Conflict Climate Change Impact (Turkish Landscape) Sénat Américain Debated (War In Middle East)

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