Alpes-de-Haute-Provence en vigilance jaune à la neige et au verglas

La région des Alpes-de-Haute-Provence sera placée en vigilance jaune à la neige et au verglas ce jeudi 14 mai 2026 à partir de 12h. Des flocons sont attendus dans le secteur de l'Ubaye et à partir de 1600 mètres. Cette limite neige/pluie pourrait éventuellement être abaissée, par endroits, à 1500 m, avertit Météo-France. On attend environ 5 à 10 cm sur les sols bas-alpins. Et jusqu'à 10 à 20 cm dans les Hautes-Alpes, comme dans le Queyras, en jaune aussi sur les cartes météorologiques (avec en plus des risques d'avalanches). Mais attention : dans certaines zones, le sol ne sera pas assez froid pour qu'un manteau blanc s'installe. Le massif des Écrins et le col du Lautaret sont aussi concernés par cet épisode neigeux. Les averses blanches seront intermittentes tout au long de l'après-midi et de la soirée. Et, vendredi 15 mai 2026, elles pourraient se poursuivre puisque Météo-France envisage - sous réserve - de prolonger cette vigilance jaune pour l'après-midi de ce dernier jour de la semaine. Cette neige tardive, on est pratiquement à la mi-mai, est notable même si on ne peut pas parler d'un événement exceptionnel. En tout cas, il n'y aurait pas eu de vigilance jaune si on était en plein hiver. Parce qu'on est au mois de mai, 'l'alerte' se justifie. Les automobilistes devront se méfier, en particulier sur les routes secondaires, d'une chaussée possiblement verglacée.

Ce jeudi 14 mai 2026 à partir de 12h, les Alpes-de-Haute-Provence seront placées en vigilance jaune à la neige et au verglas. Des flocons sont notamment attendus dans le secteur de l'Ubaye et à partir de 1600 mètres.

Cette limite neige/pluie pourrait éventuellement être abaissée, par endroits, à 1500 m, avertit Météo-France, antenne d'Aix. On attend environ 5 à 10 cm sur les sols bas-alpins. Et jusqu'à 10 à 20 cm dans les Hautes-Alpes, comme dans le Queyras, en jaune aussi sur les cartes météorologiques (avec en plus des risques d'avalanches). Mais attention : dans certaines zones, le sol ne sera pas assez froid pour qu'un manteau blanc s'installe.

Le massif des Écrins et le col du Lautaret sont aussi concernés par cet épisode neigeux. Les averses blanches seront intermittentes tout au long de l'après-midi et de la soirée. Et, vendredi 15 mai 2026, elles pourraient se poursuivre puisque Météo-France envisage - sous réserve - de prolonger cette vigilance jaune pour l'après-midi de ce dernier jour de la semaine.

Cette neige tardive, on est pratiquement à la mi-mai, est notable même si on ne peut pas parler d'un événement exceptionnel. En tout cas, il n'y aurait pas eu de vigilance jaune si on était en plein hiver. Parce qu'on est au mois de mai, 'l'alerte' se justifie. Les automobilistes devront se méfier, en particulier sur les routes secondaires, d'une chaussée possiblement verglacée





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