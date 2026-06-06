Alonzo: Un deuxième concert au Vélodrome, un troisième en projet

Le rappeur marseillais Alonzo a ouvert les portes de sa loge à La Provence avant son deuxième concert au Vélodrome. Il évoque la possibilité d'un troisième concert dans l'antre marseillaise et parle de ses concerts comme d'une série.

Le rappeur marseillais Alonzo a reçu l'équipe de La Provence dans sa loge au Vélodrome , quelques heures avant son deuxième concert dans l'enceinte. L'artiste de 43 ans, qui a déjà rempli l'antre marseillaise il y a moins d'un an, a évoqué la possibilité d'un troisième concert dans le stade.

Les préparatifs pour le show battaient leur plein, avec les petites mains du Vélodrome s'affairant sur la scène disposée devant le virage nord. Alonzo, qui avait dormi peu après son retour de Marrakech, a confié se sentir un peu fatigué. Pour cette soirée spéciale, il a pris ses quartiers dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille, où il était entouré de son équipe, de ses enfants et de stylistes.

Despite the sound checks of the opening acts echoing in his dressing room, Alonzo remained focused during our interview. The rapper, who had just released a new album the day before, sees his concerts at the Vélodrome as a series, with this one being the second season. He feels no pressure before the show and is excited to perform for his fans





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