Almerys Subscribers Affected in Cyberattack, Information Exposed

Almerys, the online payment platform for various health insurance providers in France, had to warn its subscribers about a cyberattack on its own third-party payment platform this Friday. As a result, the mutual insurance company sent a message to its subscribers on Saturday. An intruder had accessed sensitive personal information, including complete social security numbers, contract numbers, and full names of policyholders. These subscribers did not have any direct contact with the targeted platform and became at risk of identity theft.

Almerys , the online payment platform for various health insurance providers in France, had to warn its subscribers about a cyberattack on its own third-party payment platform this Friday.

As a result, the mutual insurance company sent a message to its subscribers on Saturday. An intruder had accessed sensitive personal information, including complete social security numbers, contract numbers, and full names of policyholders. These subscribers did not have any direct contact with the targeted platform and became at risk of identity theft. The spokesperson of Almerys confirmed that the intruder accessed sensitive personal information during the platform's data breach





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Cyberattack Almerys Third-Party Payment Platform Subscribers Personal Information Identity Theft Sensitive Data Breach

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